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Ekonomi

Horoz Lojistik halka arz oluyor

Türkiye dahil olmak üzere 100’den fazla pazara entegre lojistik çözümleri sunan Horoz Lojistik’in halka arz süreci başladı.

Akın Ali Polat
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:08 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Taner Horoz
Taner Horoz

Şirketin halka arzında talep toplama 29-30-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Horoz Lojistik’in halka arzında talep toplamaya başlamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı dün yapıldı. Toplantıda, 55 liralık fiyattan talep toplanacağı ve tahsisatın yüzde 75'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'inin de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacağı bildirildi.

SATIŞ BEKLENTİSİ 1,3 MİLYAR TL

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, halka arzdan bekledikleri talebin yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira satış olduğunu söyledi. Horoz, bunun yüzde 80'lik kısmının sermaye artışı olarak şirkete gireceğini ve şirket aktivitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Avrupa pazarında büyümek istiyor

Horoz Lojistik, halka arz ile beraber mevcut sermayesi olan 72 milyon 488 bin lirayı, 90 milyon 488 bin liraya çıkarmayı planlıyor. Toplamda 98 tesis ile yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, halka arz sürecinden sonra Avrupa pazarındaki operasyonlarını güçlendirmeyi planlıyor.



#Halka Arz
#Horoz Lojistik
#Ekonomi
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