Horoz Lojistik halka arz oluyor

Ticaret Bakanlığının raporuna göre, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsayan "hızlı ticaret"in hacmi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 99,2 artarak 126,1 milyar lirayı buldu. Hızlı ticaret hacminden en yüksek payı yüzde 58 ile yemek siparişi alırken bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. En fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi.