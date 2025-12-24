IDEA4DEFENCE 2025, Genç MÜSİAD, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Cenglab iş birliğiyle başarıyla tamamlandı.





"Sivil ve Askerî Kullanıma Yönelik Yenilikçi Hava Aracı Tasarımları” temasıyla düzenlenen ideathon, Türkiye’nin dört bir yanından genç mühendisleri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını havacılık ve savunma sanayinin geleceğine yönelik çözümler üretmek üzere bir araya getirdi.

Ulusal çapta yoğun ilgi gören programa 1000’i aşkın başvuru yapıldı. Ön değerlendirme sürecinin ardından 80 takım, eğitim ve mentorluk aşamalarına katılmaya hak kazandı. Katılımcılar; çevrim içi teknik eğitimler, sektör profesyonelleriyle birebir mentorluk görüşmeleri ve yoğun ekip çalışmalarıyla projelerini geliştirme imkânı buldu.





Programın final etabında, finale kalan en iyi 10 takım, TUSAŞ merkez yerleşkesinde jüri karşısına çıkarak projelerini sundu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren ekipler, toplam 215.000 TL ödülün sahibi oldu. Birincilik ödülü 90.000 TL, ikincilik ödülü 75.000 TL, üçüncülük ödülü ise 50.000 TL olarak takdim edildi.

IDEA4DEFENCE 2025’te yarışan projeler; yenilikçi uçuş konseptleri, çift kullanım (sivil–askerî) hava araçları, yeni nesil aerodinamik tasarımlar ve sürdürülebilir havacılık çözümleri gibi başlıklarda dikkat çekti. Yapay zekâ destekli sistemlerden çevre dostu enerji yaklaşımlarına kadar uzanan fikirler, sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla uyumlu çözümler sunmasıyla öne çıktı.





Dereceye giren ekipler, para ödüllerinin yanı sıra önemli kariyer ve girişimcilik fırsatları da elde etti. Birinci olan takım TUSAŞ HANGAR Teknoloji Kuluçka Programı’na doğrudan kabul edilirken, aynı zamanda Genç MÜSİAD GM2 Girişimcilik Programı’na tam kabul hakkı kazandı. İkinci ve üçüncü olan ekipler ise bu programlara ön kabul avantajı elde ederek projelerini geliştirmeye devam etme fırsatı yakaladı.

IDEA4DEFENCE 2025, genç yetenekleri gerçek sektör problemleriyle buluşturarak; savunma ve havacılık ekosistemine yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler kazandırmayı hedefleyen güçlü bir inovasyon platformu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Program kapsamında kurulan mentorluk ilişkileri ve sağlanan eğitim destekleri sayesinde katılımcılar, sektörel bilgi ve deneyimi doğrudan edinme fırsatı yakaladı.





Organizasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, Genç MÜSİAD ve Cenglab yetkilileri, final etkinliğine ev sahipliği yapan TUSAŞ’a teşekkürlerini ileterek programa katkı sunan tüm mentor, jüri üyesi ve katılımcılara şükranlarını sundu. Yetkililer, IDEA4DEFENCE gibi programlarla gençlerin savunma ve havacılık alanında üretmeye teşvik edilmesinin, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon vizyonuna önemli katkılar sunduğunu vurguladı.











