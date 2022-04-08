Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İhracat Beklenti Endeksinde 5,5 puanlık artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat Beklenti Endeksi'nde 5,5 puanlık artış

Ticaret Bakanlığı, İhracat Beklenti Endeksi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 seviyesinde; İthalat Beklenti Endeksi'nin ise 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İhracat Beklenti Endeksinde 5,5 puanlık artış
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.

1-18 Mart 2022 tarihlerinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı ikinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5,5 puan artarak 121,3 oldu.

İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi endeksi artış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2022 yılı ikinci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 8,2 puan azalarak 110,6 oldu.

İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

'Otel kılıflı' villa uyarısı: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
EKONOMİ
'Otel kılıflı' villa uyarısı: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Venezuela'da 115 ayın en düşük enflasyonu
EKONOMİ
Venezuela'da 115 ayın en düşük enflasyonu

Küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 25 milyon liraya çıkarıldı
EKONOMİ
Küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 25 milyon liraya çıkarıldı
Mevlanadan bir yaş büyük

Mevlana'dan bir yaş büyük

Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami.
Aklım almıyor

'Aklım almıyor'

​Ölü sayısı artıyor: 26 sivilin daha cesedi bulundu.
Rusya tren istasyonunu vurdu

Kramatorsk kentindeki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

​Her gün çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Trendyol'dan<br>büyük adım

Trendyol'dan
büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

​Rusya 'moralleri daha fazla bozulmasın' diye harekete geçti.

​SİHA'lar da yer alacak: Donanmalar fırtına koparacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.