Venezuela'da 115 ayın en düşük enflasyonu

Venezuela Merkez Bankası, Mart ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 1.4 arttığını duyurdu.
2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla başlayan hiper enflasyon dönemi günümüze kadar sürmüş, 2019 yılı Ocak ayında yüzde 196.6 olarak gerçekleşmişti.
50 AY HİPERENFLASYON YAŞADILAR
Venezeula'da 50 ay boyunca hiperenflasyon yaşandı. Geçen yılın Eylül ayından itibaren ise aylık enflasyon oranları tek haneye gerilemişti. Son 7 aydır tek hanede bulunan enflasyon Mart ayı ile birlikte yüzde 1.4'e inmiş oldu.
YILLIK ENFLASYON ÜÇ HANELİ
Ülkede aylık enflasyon gerilese de yıllık enflasyon üç haneli olarak devam ediyor. Venezuela Bolivar'ı korumak için paradan 11 sıfır atmıştı.