|
Ekonomi

İhracat zirvesi başladı

Albayrak Medya Grubu tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve alanında uzman birçok ismin ağırlandığı organizasyonda; milli iktisat politikaları, kalkınmanın ve ticaretin uluslararası seyri ele alınıyor.

04:00 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:21 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Albayrak Medya Grubu'nun Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlediği İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan organizasyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra alanında uzman birçok isim katıldı. Etkinlik; TVNET, TVNET RADYO ve Yeni Şafak YouTube hesabından ortak yayınlanıyor.

UZMAN BİRÇOK İSİM KATILIYOR

Zirvede, İhracatta Türkiye Yüzyılı değerlendirilirken, Albayrak Medya mecralarında da ülkemizin yerli ve milli imkânları konuşuluyor. Etkinlikte; yerli ve milli iktisat politikaları, kalkınmanın ve ticaretin uluslararası seyri konularıyla ihracat sektörü aynı çatı altında buluşturuldu. Türkiye Yüzyılı’nda Ticaret, İhracatta Merkez Ülke Türkiye, Uluslararası İktisat Politikaları ile Yerli ve Milli Ekonomi başlıkları da öne çıktı.



#İhracat
#Albayrak Medya
#Ekonomi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 30 Nisan yarınki hava durumu tahminleri