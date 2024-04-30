İhracat zirvesi başladı

Albayrak Medya Grubu'nun Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlediği İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan organizasyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra alanında uzman birçok isim katıldı. Etkinlik; TVNET, TVNET RADYO ve Yeni Şafak YouTube hesabından ortak yayınlanıyor.

Zirvede, İhracatta Türkiye Yüzyılı değerlendirilirken, Albayrak Medya mecralarında da ülkemizin yerli ve milli imkânları konuşuluyor. Etkinlikte; yerli ve milli iktisat politikaları, kalkınmanın ve ticaretin uluslararası seyri konularıyla ihracat sektörü aynı çatı altında buluşturuldu. Türkiye Yüzyılı’nda Ticaret, İhracatta Merkez Ülke Türkiye, Uluslararası İktisat Politikaları ile Yerli ve Milli Ekonomi başlıkları da öne çıktı.