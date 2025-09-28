İhracatçılara yeni destek yolda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara yeni desteklerin olduğu bir paket üzerinde çalışıldığını bildirdi. Bakan Bolat, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlanacak yeni kredilerin ihracatçılara aktarılacağının bilgisini verdi. Bolat, "Toplamda 36 milyar TL'lik kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak" ifadelerini kullandı.





HAZİNE VE İGE'DEN KAYNAK

İhracatta hedefini büyüten Türkiye, ihracatçılara dönük yeni destek kalemleri oluşturacak. Orta Vadeli Program kapsamında, 2025 ihracat hedefini 273,8 milyar dolar, 2026 hedefini 282 milyar dolar, 2027 hedefini 294 milyar dolar ve 2028 hedefini 308,5 milyar dolara çıkaran ekonomi yönetimi, Hazine'den sağlanacak yeni ödenekle ihracatçılara sunulan kredi kefalet olanağını arttıracak. Destekler hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'te milletvekillerinden gelen soru önergelerini yanıtladı. Bolat, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağıyla ihracatçılar için yeni kefalet destek paketleri sunacaklarını kaydetti. Bolat, "Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle ihracatçılarımız, Türk lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecektir. Toplamda 36 milyar TL'lik kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.





160 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bolat, İGE AŞ'nin Haziran 2025'e kadar ihracatçılara 142,5 milyar TL'lik kredi kefalet imkânı sağlandığını vurguladı. Bolat, "İGE AŞ tarafından 2025 yılında 70 milyar TL'lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL'lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.





İslam dünyasıyla ihracat artacak

Bolat, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı ile 2028 yılına kadar 18 uzak ülkeye yönelik ihracatı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen Uzak Ülkeler Stratejisi'ne de işaret etti. Körfez ülkeleri başta, İslam ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin güçlenmesine dikkat çekti. Bolat, 2028'e kadar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ihracattaki payını yüzde 30'a çıkarılacağına değindi.





Dış ticaret için eylem planı

İhracat Eylem Planı altı bölümden oluşuyor. İlk bölüm, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerini içeriyor. İkinci bölüm mal ihracatına yönelik destek mekanizmaları ile iyileştirmelerini, üçüncü bölüm hizmet ihracatına ilişkin desteklerini, dördüncü bölüm ticaret diplomasisini, beşinci bölüm gümrüklerde alınacak ve ihracatı kolaylaştıracak tedbirleri, altıncı bölüm ise ihracatın finansmanını içeriyor. Eylem Planı toplam 77 eylemden oluşuyor.



