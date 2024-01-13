İhracatçıya ABD’de 19 cep depo

Sanayi bünyesindeki 7 sektör, 2023'te tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı. Geçen yıl otomotiv endüstrisi 35 milyar 4 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetleri 1 milyar 941 milyon dolar, elektrik ve elektronik 16 milyar 227 milyon dolar, makine ve aksamları 11 milyar 338 milyon dolar, mücevher sektörü 7 milyar 641 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayisi 5 milyar 546 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi ise 7 milyar 170 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı