İhracatçıya ABD’de 19 cep depo

Süre ve maliyet açısından yüzde 20’ye tasarruf sağlayacak bu cep depolar sayesinde Türk ihracatçısı ABD pazarındaki ürünlerinin güvenliği konusunda da endişe etmeyecek. Amerika’nın merkezi eyaletlerinden olan Chicago’da ve New Jersey’de olacak merkezlerin yanı sıra kurulacak cep depolar ABD’nin geniş coğrafyası üzerinde lojistiğin sürekli olarak Türk ihracatçısı için akmasına imkan verecek.
48 SAATTE SON ALICIYA TESLİMAT
Türkiye’nin uzak pazarlardaki etkinliğini artırma çabası sonucunda ortaya çıkan bu depolama sistemi kombine ulaşım sistemleri sayesinde pazardaki alıcılara çok hızlı bir şekilde ulaşacak. Ortalama 24 ila 48 saat arasında nihai tüketiciye ulaşacak olan ürünler, ulaşım şeklinin yoğunluğuna göre farklı araçlarla ulaştırılacak. Cep depolar sayesinde Türk ihracatçıları, depolama, yükleme ve boşaltma işlemlerini tek noktadan yapabilecek.