İhracatı bir üst lige taşıyacağız

Gültepe, “Türkiye Innovation Week etkinliklerinin başladığı 2012'de Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi'nde 74’üncü sırada yer alıyordu. Geçen hafta açıklanan endekse göre Türkiye geçen yıla göre 2 basamak, 2012'ye göre ise 37 basamak yükselerek 37’nci sıraya geldi" dedi. Dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülkeden biri olacaksak, bunda inovasyon önemli paya sahip olacağını ifade eden Gültepe, “İnovasyon ile Türkiye'nin ihracatını bir üst lige taşıyacağız. Küresel yarışta dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra inovasyonun gücünü de etkili şekilde kullanmalıyız” ifadesini kullandı.