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Ekonomi
İhracatı bir üst lige taşıyacağız

İhracatı bir üst lige taşıyacağız

Mehmet Ali Parto
04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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TİM Başkanı Mustafa Gültepe
TİM Başkanı Mustafa Gültepe

Türkiye Innovation Week 24 (TIW24), bu yıl 11’inci kez Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Düzenlenecek etkinlikte bu yıl ‘Out of the Box: Human, Culture, Model’ teması ile 10-12 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. TIW 24 tanıtım lansmanında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, inovasyonun; katma değerli üretim ve ihracata katkısını bildiklerini söyledi.


37 BASAMAK YÜKSELDİK

Gültepe, “Türkiye Innovation Week etkinliklerinin başladığı 2012'de Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi'nde 74’üncü sırada yer alıyordu. Geçen hafta açıklanan endekse göre Türkiye geçen yıla göre 2 basamak, 2012'ye göre ise 37 basamak yükselerek 37’nci sıraya geldi" dedi. Dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülkeden biri olacaksak, bunda inovasyon önemli paya sahip olacağını ifade eden Gültepe, “İnovasyon ile Türkiye'nin ihracatını bir üst lige taşıyacağız. Küresel yarışta dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra inovasyonun gücünü de etkili şekilde kullanmalıyız” ifadesini kullandı.






#ihracat
#Ticaret Bakanlığı
#ekonomi

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