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Ekonomi

İhracatta Avrupa pazarı endişesi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 50,3 olarak gerçekleşti.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
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İhracat ikliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteren bu rakam, uluslararası talep koşullarında yaşanan güçlenmenin çok hafif olduğuna da işaret etti. Yaşanan iyileşme, son 6 aydır devam eden pozitif dönemin en sınırlı düzeyinde gerçekleşti.


AVRUPA PAZARI DÜŞÜŞTE

Türk imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan Almanya'da üretim hazirandaki yatay seyrin ardından temmuzda son 6 ayın ilk düşüşünü kaydetti. İtalya, Fransa, Hollanda, Polonya ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesinde de ekonomik aktivite zayıfladı. İngiltere, İspanya ve Yunanistan genişleme bölgesinde kalmaya devam etse de bunlardan sadece Yunanistan'da büyüme haziran ayına göre hız kazandı. ABD’de ekonomik aktivite temmuzda üst üste altıncı kez arttı. ancak söz konusu artış ivme kaybederek şubattan beri en düşük oranda kaydedildi.


S. ARABİSTAN’DA BÜYÜME

Küresel çapta en olumlu talep gelişmeleri büyük ölçüde Orta Doğu'da yoğunlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite hızlı artışlar gösterdi. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en belirgin büyüme Suudi Arabistan'da ölçüldü. Temmuzda ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha hızlı arttığı Hindistan güçlü performansını sürdürürken Rusya ve Çin'de ise büyüme ivme kaybederek de olsa devam etti.


#Ekonomi
#ihracat
#Avrupa
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