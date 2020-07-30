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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta sağlıkla büyüme dönemi: Dış ticaretteki kayıplar tıbbi ekipman ihracı ile telafi ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyaya örnek olan Türkiye, dış ticaretteki kayıplarını da sağlık ürünleri ihracatıyla kapatıyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Haziran ayında 125 ülkeye maske ve önlük, 66 ülkeye solunum cihazı ihraç ettik. Pazarlarımızdaki alıcılar Türk ürünlerine daha da çok güveniyorlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarıyla dünyaya örnek olmasının olumlu etkisi ihracatta da görülmeye başladı. İhracatçılar, küresel ticaretteki daralmayı tıbbi ürün ihracatı ile telafi etmeye çalışıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi boyunca yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladığını belirterek, "İhracatçılarımız seri reflekslerle mart ortasından mayıs sonuna kadarki süreçte ihracatta yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı. Fakat, elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu belirleyecek" dedi.

İsmail Gülle

125 ÜLKEYE MASKE VE ÖNLÜK

Türkiye'nin pandemide sergilediği "yumuşak güç" uygulamasının, gelecekte ihracatta olumlu yansımalar getirebileceğini ifade eden Gülle, "TİM olarak üretim seferberliği ortaya koyup günlük 50 binden fazla maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Ocak-Haziran 2020 döneminde dezenfektan, solunum cihazı, maskenin yer aldığı tıbbi ihraç ürünlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190’lık artışla 385 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın neredeyse yarısını maske ihracatı oluşturuyor. Haziran ayında 125 ülkeye maske ve önlük, 66 ülkeye solunum cihazı ihraç ettik. Pazarlarımızdaki alıcılar Türk ürünlerine daha da çok güveniyorlar" diye konuştu.

TEK BÖLGE ODAKLI TEDARİK DÖNEMİ BİTTİ

Pandemi sürecinin tüm dünya adına oldukça öğretici olduğunu anlatan Gülle, pek çok ülkenin tedarikte sadece "fiyat" odaklılığı sonucunda boş raflarla baş başa kaldığını kaydetti. Türkiye'nin, "Güvenilir Tedarikçi Liman" konumuyla bu süreçte tüm dünyaya esnek üretim kabiliyetlerini bir kez daha sergilediğini aktaran Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye markası değerlendikçe, bu süreçten her sektör kazanacak. Pandemi döneminde, tek bölge odaklı tedarik merkezi zihniyetinin sonunun geldiğini gördük. Yeni dönemde artık bölgesel merkezleri olan çoklu bir tedarik merkezi sistemine geçileceğini görüyoruz. Türkiye bu bağlamda gerek stratejik konumu gerek üretim tecrübesi ve gerekse ürün kalitesiyle yeni normalde, diğer ülkelerden pozitif ayrışacak."

İhracatta yüzde 35 artış

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin ihracatta dünyadaki birçok ülkeden iyi durumda olduğunu belirten Gülle, şu bilgileri verdi: “Haziran ayı itibarıyla da ihracatımızda pandemi öncesine döneceğimizin de sinyallerini vermiş olduk. Birçok ülkenin ticaretinde daralma sürse de biz, pandemi öncesinde rakamlarımızı yakalamış durumdayız. Haziranda önceki aya göre ülkemiz ihracatında yüzde 35’lik artışa imza attık. Aynı dönemde dünyanın birçok ülkesi ihracatta düşüşler yaşamaya devam etti. Öyle ki, haziran ayında Brezilya’nın ihracatı önceki aya göre yüzde 5,3, İsrail’in ihracatı yüzde 2,8, Çin’in ihracatı yüzde 1,4 azaldı.”

Dış ticaret açığı yüzde 17 azaldı

  • Türkiye’nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 17 azalışla, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi.

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