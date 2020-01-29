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OTOMOTİV

İkinci el taşıt alım satımında yeni sistem: Elden para verme dönemi sona eriyor

Taşıt alım satımında yeni sistem: Elden para verme dönemi sona eriyor

Günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını taşıt alım satım pazarına ilişkin çok önemli bir sistem 3 Şubat itibariyle yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Türkiye Noterler Birliği, Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin çalışmalarında son aşamaya geldi. Sistem ile hem aracın devir işlemi, hem de paranın transfer işlemi aynı anda noter huzurunda yapılacak. Kayıt dışılığın da önüne geçilmesine yardımcı olacak sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin detayları Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin yenisafak.com okuyucuları için paylaştı...

Kenan Biter Yeni Şafak
İkinci el otomobil pazarında 1 yıl içerisinde 8 milyon taşıtın alım satımı gerçekleştiriliyor.
İkinci el otomobil pazarında 1 yıl içerisinde 8 milyon taşıtın alım satımı gerçekleştiriliyor.

Yılda 8 milyona aracın alım-satım ve devir işleminin gerçekleştiği ikinci el otomobil pazarında güvenli ödeme dönemi başlıyor.

Ocak ayının ilk haftası Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol sonrasında ikinci el araç alım satımına yönelik Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi için noterlere yetki verildi.

Düzenleme kapsamında ortaya çıkan 6 aylık kurulum süreci 20 güne kadar indirilerek 3 Şubat'a çekilmişti.

Bakanlık tarafından kendisine verilen yetki ile harekete geçen Türkiye Noterler Birliği gerekli alt yapı çalışmalarını neredeyse tamamladı.

Sistem ile hem aracın devir işlemi hem de paranın transfer işlemi aynı anda yapılacak.

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ALIM-SATIMI KOLAYLAŞTIRACAK

İkinci el taşıt satışında kimi zaman ortaya çıkan dolandırmaya yönelik olumsuz girişimleri de kökünden ortadan kaldıracak sistem günde 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığı pazarda alım satım işlemlerini de kolaylaştıracak.

EŞ ZAMANLI DEVİR OLABİLECEK

Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılmasından kaynaklı çeşitli suistimallere yol açılırken, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kalmasından kaynaklı ortaya çıkan çalınma riski de yeni sistemle sona ererek satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek.

  • Sistem sayesinde artık vatandaş, daha güvenli, hızlı ve az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirebilecek.

KAYIT DIŞILIĞI DA ENGELLEYECEK

Sistem sadece ikinci el ticaretinde ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırarak işlemleri hızlandırmayacak ayrıca kayıt dışı ticaretin de önüne geçilmesine yardımcı olacak.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sistemin 3 Şubat Pazartesi günü yürürlüğe gireceğinin altını çizerek, hazırlıkların ise bitmek üzere olduğunu dile getirdi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Güvenli ödemede tarafların ödeme kuruluşuna sistem üzerinden başvuracağını ve referans kodu alarak parayı ödeme kuruluşunun emanet hesabına aktaracağını kaydeden Cin sistemin işleyişini şöyle aktardı;

''Alıcı ve satıcı noterliğe gelecek, burada ilgili noter paranın emanet hesapta olup olmadığını kontrol edip işlemi bitirecek. İşlemin bitirilmesinin ardından sistem üzerinden ödeme kuruluşuna bildirim yapılacak. Ödeme kuruluşu ise aldığı bildirimle birlikte emanet hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak.''

20 TL ÜCRETİ OLACAK

Satıştan vazgeçilmesi halinde paranın alıcıya iade edileceğini belirten Cin, işlem için en fazla ödenecek rakamın 20 TL olacağını vurgulayarak, sisteme üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirmenin ise zorunlu olmayacağını isteyen kişilerin Güvenli Ödeme Sistemi'ni kullanabileceğini söyledi.

İnfo grafik: Tunç Çevik
20 lira olarak belirlenen ücret her sene yeniden değerleme oranına göre arttırılacak.

TÜM NOTERLERDE UYGULANACAK

Tüm noterlerde uygulanacak olan sistemin ödemelerden kaynaklanan sorunları da ortadan kaldıracağını vurgulayan Cin, ''Elimizde bir veri yok, ancak çok sayıda ve çok çeşitli şekillerde yaşanan olumsuzluklar var. Sayı az olsa bile önemli bir durum. Bir anda bir kişinin karşısındakine güvenmesi sonucu elindeki aracın elinden çıkması çok ağır bir sonuç.'' diye konuştu.

YASAL YOLLAR AÇIK

Sistemde bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemler alındığına da dikkat çeken Cin, buna rağmen herhangi bir olumsuz durumun yaşanması halinde ise yasal yollara başvurma imkanının her zaman olduğunu belirtti.

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