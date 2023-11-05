İkinci fazın yol haritası

Doğal gaz arz güvenliğini güçlendirecek, yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gaz rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla alanın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması çalışmaları hızlandı. Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin ikinci fazı kapsamında 2024 yılı itibariyle beş kuyuda sondaj, alt ve üst tamamlama çalışması yapılacak. Faaliyetler kapsamında, günlük gaz üretimi 10 milyon metreküp olan ilk fazda üretilen gaz nisan ayında devreye alındı. İlk fazın devreye alınmasının ardından ikinci faz için de çalışmalar başladı. Günlük üretimin 40 milyon metreküp olacağı ikinci fazda ilk beş kuyuda sondaj, alt tamamlama ve üst tamamlama çalışması 2024 yılında başlayacak.

2028'DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İkinci fazdaki çalışmaların 2028 yılı itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Karada ve KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. Ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında 250 kuyuda sondaj yapılacak ve 20 bin kilometre karede sismik veri toplanacak.

15 BİN KM’LİK ALAN HAVADAN TARANACAK

15 bin kilometre havadan jeofizik araştırması, 350 bin metre sondaj, 22 bin kilometrekare detay etüt yapılacak. İki kuyuda kaya gazı ve metan gazı gibi konvansiyonel olmayan kaynaklara yönelik sondaj operasyonu yürütülecek. Öte yandan, Jeotermal kaynak aramalarıyla 14 bin metre sondaj yapılması planlanıyor.

Tabii kaynaklara tek elden izin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürütülen bu çalışmaların tek elden yönetilmesine yönelik kurumsal bir yapı hazırlığı içerisinde. Bu kapsamda orman, su, maden, jeotermal, petrol ve doğal gaz gibi tabii kaynak alanlarında izin süreçlerinin tek elden yönetilebilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması için üst düzeyde kurumsal mekanizma oluşturulacak. Bu yapı ile enerji alanında verimlilik artışının sağlanması planlanıyor.







