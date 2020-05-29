IMF'den uyarı: Küresel ekonomide daralma yüzde 3'ü aşar

Covid-19 pandemisi sürecinde IMF'in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir yüksek düzey katılımlı toplantıda konuşan Georgieva, IMF olarak Nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve "O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor" dedi.