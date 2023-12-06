İnovasyon sayesinde üretim hattını büyütecek

Uğur Durukan, “Yeni ürün gamı içerisinde en ilgi çekici ürün olan çiğnenebilir draje şekerin araştırma, yatırım ve üretim hazırlığı 3 yıl sürdü. Bu proje neticesinde çok başarılı sonuçlar elde ettik. Tablet şeker hat yatırımını 2024 yılının son çeyreğinde tamamlamayı ve devreye almayı, JELLY üretim hattını ise 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi çok önemli pazarlarda rekabet etme gücü yakaladıklarını kaydeden Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Durukan şunları söyledi: “Son 3 yılda 69 farklı ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızın ciromuzdaki payı 2022 yılında yüzde 54 oldu. 2023’ün ilk yarısında bu oran yüzde 60’a ulaştı. Yenilikçi ürünler ile karlı büyüme hedefli yatırımlar yapıyoruz. Uluslararası büyük markalar ile iş birliklerini geliştirip uzun vadeli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Kendi enerjimizi üretme hedefi kapsamında 6 MW ila 8 MW GES yatırımı yapma planımız bulunuyor.”