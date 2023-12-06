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Ekonomi

İnovasyon sayesinde üretim hattını büyütecek

Ar-Ge yatırımları sayesinde dünyada ilk kez üretilen şekersiz sakız dolgulu şekersiz top ve yassı lolipopların markası olduklarını belirten Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Durukan, “ABD başta olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri pazarlarına girdik. Bu pazarlarda yüksek kapasiteli ve yüksek kaliteli ürünler üreten bir marka olarak konumlandık” diye konuştu.

Ekonomi Servisi
04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:07 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Uğur Durukan, “Yeni ürün gamı içerisinde en ilgi çekici ürün olan çiğnenebilir draje şekerin araştırma, yatırım ve üretim hazırlığı 3 yıl sürdü. Bu proje neticesinde çok başarılı sonuçlar elde ettik. Tablet şeker hat yatırımını 2024 yılının son çeyreğinde tamamlamayı ve devreye almayı, JELLY üretim hattını ise 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

CİRONUN YÜZDE 60’I İHRACATTAN

ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi çok önemli pazarlarda rekabet etme gücü yakaladıklarını kaydeden Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Durukan şunları söyledi: “Son 3 yılda 69 farklı ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızın ciromuzdaki payı 2022 yılında yüzde 54 oldu. 2023’ün ilk yarısında bu oran yüzde 60’a ulaştı. Yenilikçi ürünler ile karlı büyüme hedefli yatırımlar yapıyoruz. Uluslararası büyük markalar ile iş birliklerini geliştirip uzun vadeli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Kendi enerjimizi üretme hedefi kapsamında 6 MW ila 8 MW GES yatırımı yapma planımız bulunuyor.”



#ticaret
#ekonomi
#üretim
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