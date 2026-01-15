İnsan odaklı kentsel gelişim

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER), “2026: İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı” vizyonu kapsamında düzenlediği 1. Kentsel Gelişim Zirvesi ile kamu, özel sektör ve akademiyi aynı platformda bir araya getirdi. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede, kentlerin geleceği insan merkezli bir perspektifle ele alındı. Etkinlikte, kentsel dönüşümün niteliksel gelişim yönüne vurgu yapıldı.

SADECE BİNA YENİLEME OLARAK GÖRMEYELİM

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, etkinliğin bir toplantıdan öte, yeni bir yaklaşımın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada bir vizyonu ve duruşu başlatmak için bir aradayız. İNDER olarak 2026’yı İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı ilan ettik. Bu anlayışla şekillendirdiğimiz ilk etkinliğimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Zirvenin adının özellikle “Kentsel Gelişim” olarak belirlendiğini ifade eden Keçeli, mevcut dönüşüm anlayışının yapı yenilemeyle sınırlı kaldığını belirtti. Keçeli, “Kentsel dönüşüm var olanı iyileştirir; kentsel gelişim ise yeni olanı inşa eder. Artık rant tartışmalarıyla daraltılmış bir anlayışın ötesine geçmeliyiz. Kent yalnızca barınılan değil, yaşanmak istenen bir mekân olmalı” diye konuştu.

KENTLER ORTAK AKILLA ŞEKİLLENİR

Keçeli, güven, huzur ve aidiyetin betonla değil; sosyal ilişkiler ve şehir kültürüyle inşa edildiğine dikkat çekti. Keçeli, şöyle devam etti: “Bu zirveyi tüm paydaşların ortak akılla buluşabildiği, kentin geleceğini bütüncül perspektifle ele alan bir çalışma olarak görüyoruz. İnanıyorum ki; insanı merkeze alan, estetiği önemseyen ve sosyal dokuyu güçlendiren bir kentsel gelişim anlayışıyla, geleceğin kentlerini birlikte inşa edebiliriz. Kentler tek başına inşa edilmez, ortak akılla şekillenir.”

KÜRESEL FİNANSMAN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse ise, şunları kaydetti: “Öte yandan, İstanbul ölçeğinde zaman kritik, sorumluluğumuz büyük. Bu noktada, 7,5 milyon bağımsız birimden oluşan İstanbul’umuzda uzmanların paylaştığı verilere baktığımızda 1,5 milyon bağımsız birimin riskli olduğu değerlendirilmektedir. Kentsel dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluktur. Yaklaşık 1,2 milyon bağımsız birimin dönüşümü tamamlanmıştır. Yüz binlerce bağımsız birimin de çalışması sahada devam ediyor. Uluslararası finansman kuruluşlarıyla Yarısı Bizden Kampanyası'ndan sonra büyük şehirlerimizde kullanmak üzere kredi ve hibe görüşmelerini yürütüyoruz.”



