Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 4. Program Değişikliği'nin onaylandığını belirterek, "LEADER Tedbiri kapsamında, yerel eylem gruplarına uygulanabilecek avans oranı yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltildi" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından "IPARD III Programı 4. Program Değişikliği"nin onaylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Program çerçevesinde hayata geçirilen yeni düzenlemelerle, M6-Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarında sulama birliklerinin de faydalanıcı olarak desteklerden yararlanabileceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: