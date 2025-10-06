İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu

İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp (283 milyar metreküp) doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Fars eyaletinin güneyindeki Pazen Gaz Sahası'nda büyük bir gaz rezervi keşfedildiğini söyledi.
Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Batılı şirketlerin bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasının önüne geçiyor.
ABD'nin 2018'de İran'ın petrol endüstrisi ve ihracatına yeniden yaptırımlar uygulamasının ardından Fransız enerji şirketi Total İran'dan çekilmişti.
Diğer yandan dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran'da, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji kesintilerine gidilmişti.