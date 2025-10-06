Yeni Şafak
İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp gaz rezervi keşfettiğini duyurdu

20:466/10/2025, Pazartesi
AA
İran dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor.
İran ülkenin güneyinde 10 trilyon fitküp (283 milyar metreküp) doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Fars eyaletinin güneyindeki Pazen Gaz Sahası'nda büyük bir gaz rezervi keşfedildiğini söyledi.

Rezervin ülkenin güneyinde petrol ve gaz keşifleri için yapılan çalışmalar sonucu tespit edildiğini aktaran Paknejad,
"Fars Eyaleti'nin güneyindeki Pazen sahasından başlayarak Buşehr'in kuzeyine doğru uzanan alanda yapılan keşif çalışmaları, bu önemli keşfe yol açtı."
dedi.
Paknejad,
"Bu sahada 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) gaz var ve yüzde 70'lik bir geri kazanım oranını hesaba katarsak en az 7 trilyon metreküpe ulaşabiliriz."
ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, yeni rezervlerin ilerleyen yıllarda İran'ın enerji krizinin çözülmesine yardımcı olabileceğini belirtti.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) 2021 raporuna göre Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran 34 trilyon metreküple ikinci ülke konumunda.

Dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Batılı şirketlerin bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasının önüne geçiyor.

ABD'nin 2018'de İran'ın petrol endüstrisi ve ihracatına yeniden yaptırımlar uygulamasının ardından Fransız enerji şirketi Total İran'dan çekilmişti.

Diğer yandan dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran'da, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji kesintilerine gidilmişti.



