Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran’da yakalanan MOSSAD casusu idam edildi

İran’da yakalanan MOSSAD casusu idam edildi

09:5829/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İran'da idam (Arşiv)
İran'da idam (Arşiv)

İran’da MOSSAD adına casusluk yaptığı belirlenen Behmen Çubi Asl, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde idam edildi.

İran’da İsrail için casusluk yapanlara ölüm cezaları verilmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlere göre, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan bir kişi idam edildi. Behmen Çubi Asl adlı sanığın "MOSSAD adına casusluk yapmak" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamalarıyla yargılandığı belirtildi. Tahran’da görülen davada, uzun süren soruşturma ve yargılama sürecinin ardından, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda sanığa idam cezası verildiği, kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından cezanın bu sabah infaz edildiği bildirildi.


Kritik veri tabanlarına erişimi vardı


Sanığın casusluk faaliyetlerine ilişkin detayların da kamuoyuyla paylaşıldığı haberde, Çubi Asl’ın ülkenin kritik veri tabanlarına erişim yetkisine sahip bir uzman olduğu ve bu konumu nedeniyle MOSSAD’ın hedefi haline geldiği ifade edildi. Körfez ülkelerinden birinde katıldığı bir uzmanlık eğitimi sırasında İsrail istihbarat unsurları tarafından fark edilen Çubia Asl, bu süreçten sonra ajanlar tarafından adım adım değerlendirildiği kaydedildi. MOSSAD’ın Çubi Asl ile kurduğu iş birliğinin temel amacının, İran’daki veri merkezlerine sızmak ve devlet kurumlarının bilgi altyapılarına erişim sağlamak olduğu belirtildi.


7 ülkede ajanlarla yüz yüze görüştü


Haberde ayrıca, MOSSAD subaylarının Çubi Asl’e özel teknik eğitimler verdiği, bu kapsamda "Kırmızı Windows" sistemi kullanımı ve güvenli bilgi aktarımı yöntemlerinin öğretildiği aktarıldı. Çubi Asl’ın MOSSAD’dan yurt dışı seyahat giderleri, dil kursu ücretleri ve maddi ödüller aldığı, ajanlarla Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Hindistan, Tayland, Vietnam, İrlanda ve Bulgaristan gibi ülkelerde çok sayıda kez yüz yüze görüştüğü belirtildi.




#İran
#Mossad
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kira artış zammı hesaplama örneği