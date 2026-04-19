İranlı yatırımcının ilgisi arttı

Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, savaşın ardından oluşan belirsizlik ortamının yatırımcı davranışlarını kökten değiştirdiğini söyledi. Piyasalarda "bekle-gör" eğiliminin öne çıktığını belirten Ustaoğlu, özellikle Dubai'de işlem hacimlerinde ciddi daralma yaşandığını ancak bunun fiyatlara aynı ölçüde yansımadığını vurguladı. Ustaoğlu'nun verdiği bilgilere göre Dubai'de gayrimenkul piyasası savaş sonrası belirgin şekilde yavaşladı. Dubai Borsası Gayrimenkul Endeksi yaklaşık yüzde 30 gerilerken, tapu verileri de işlem sayılarında yüzde 32'ye yakın düşüşe işaret ediyor. Ancak bu sert daralmaya rağmen piyasada panik satışlarının görülmemesi dikkat çekiyor. Türkiye'nin bölgesel kriz ortamında görece daha istikrarlı bir görünüm sunduğunu belirten Ustaoğlu, orta ve uzun vadede yeniden yabancı talebi oluşabileceğini ifade etti. Savaşın doğrudan etkilediği ülkelerden de gelen talepte dikkat çekici artışlar yaşanıyor.