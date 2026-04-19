İranlı yatırımcının ilgisi arttı

İranlı yatırımcının ilgisi arttı

Merve Safa Akıntürk
04:0019/04/2026, Pazar
G: 19/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, savaşın ardından oluşan belirsizlik ortamının yatırımcı davranışlarını kökten değiştirdiğini söyledi. Piyasalarda "bekle-gör" eğiliminin öne çıktığını belirten Ustaoğlu, özellikle Dubai'de işlem hacimlerinde ciddi daralma yaşandığını ancak bunun fiyatlara aynı ölçüde yansımadığını vurguladı. Ustaoğlu'nun verdiği bilgilere göre Dubai'de gayrimenkul piyasası savaş sonrası belirgin şekilde yavaşladı. Dubai Borsası Gayrimenkul Endeksi yaklaşık yüzde 30 gerilerken, tapu verileri de işlem sayılarında yüzde 32'ye yakın düşüşe işaret ediyor. Ancak bu sert daralmaya rağmen piyasada panik satışlarının görülmemesi dikkat çekiyor. Türkiye'nin bölgesel kriz ortamında görece daha istikrarlı bir görünüm sunduğunu belirten Ustaoğlu, orta ve uzun vadede yeniden yabancı talebi oluşabileceğini ifade etti. Savaşın doğrudan etkilediği ülkelerden de gelen talepte dikkat çekici artışlar yaşanıyor.

SAVAŞ TALEBİ ETKİLEDİ

Özellikle İranlı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi son dönemde hızla yükseldi. Ustaoğlu, savaş sonrası İranlı talebinin yaklaşık yüzde 200 arttığını belirterek, bu artışın temelinde güvenlik kaygıları ve vatandaşlık avantajının bulunduğunu söyledi. İranlı yatırımcıların ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresine yöneldiği, lüks segmentte ise Bodrum’un öne çıktığı ifade ediliyor. Küresel ölçekte ise savaşın en önemli etkilerinden biri maliyetler üzerinden hissediliyor. Artan enerji ve ham madde fiyatlarının inşaat sektörünü zorladığını belirten Ustaoğlu, "Maliyetler yükseldikçe hem Türkiye’de hem dünyada gayrimenkul fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşacak" uyarısında bulundu.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 19 Nisan 2026 hava durumu tahmini raporu