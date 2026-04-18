Arnavutköy’de hizmet yağmuru: 3 yeni tesis açıldı Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi’nin Temeli atıldı

Arnavutköy’de yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında hayata geçirilen Vadipark projesinin önemli etapları düzenlenen törenle hizmete alındı. Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Vadipark Sosyal Tesis, ARFİT spor merkezi ve ArnaÇocuk anaokulunun açılışı yapılırken, Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi’nin de temeli atıldı.

Programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdullah Özdemir: İki Yılda Ortaya Konulan Hizmetler Arnavutköy’de Net Şekilde Görülüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi’nin kısa sürede hayata geçirdiği yatırımlara dikkat çekerek, iki yıllık süreçte ilçede önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Özdemir, “İki yıl bir tarafta, yedi yıl bir tarafta… Arnavutköy’de bu süre zarfında ortaya konulan hizmetler çok net bir şekilde görülüyor. Sosyal tesislerden spor alanlarına, eğitim yatırımlarından yaşam alanlarına kadar her başlıkta vatandaşın hayatına dokunan işler hayata geçirildi” dedi.

Özdemir, Arnavutköy Belediyesi’nin sınırlı imkanlara rağmen önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışının sahaya güçlü şekilde yansıdığını vurguladı.

Halis Dalkılıç: Arnavutköy’de Verilen Sözler Hizmete Dönüşüyor

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise Arnavutköy’de hayata geçirilen projelerin vatandaşın hayatını kolaylaştıran somut hizmetler olduğunu belirtti. Arnavutköy Belediyesi’nin seçim döneminde ortaya koyduğu vizyonu sahaya yansıttığını ifade eden Dalkılıç, ilçede her yeni yatırımın sosyal yaşamı güçlendiren bir adım niteliği taşıdığını söyledi.

Dalkılıç, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve ekibinin Arnavutköy’de yoğun bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek, yapılan yatırımların yalnızca bugüne değil geleceğe de hitap ettiğini vurguladı.

Seda Gören Bölük: Arnavutköy’de Hizmetler Vatandaşın Günlük Yaşamında Karşılık Buluyor

İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de Arnavutköy’de hayata geçirilen belediyecilik anlayışının vatandaşın günlük yaşamında doğrudan karşılık bulduğunu söyledi. Sosyal tesislerden çocuk etkinlik alanlarına, kültür programlarından spor yatırımlarına kadar birçok hizmetin aile yaşamını kolaylaştırdığını ifade eden Bölük, özellikle kadınlara, çocuklara ve gençlere dönük çalışmaların dikkat çektiğini belirtti.

Bölük, Arnavutköy’de belediyecilik hizmetlerinin sadece fiziki yatırımlarla sınırlı kalmadığını, sosyal yaşamı destekleyen bütüncül bir anlayışla sürdürüldüğünü kaydetti.

Mustafa Candaroğlu: Her Vatandaşın Hayatına Dokunan Hizmetler Üretiyoruz

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede yürütülen çalışmaların insan odaklı belediyecilik anlayışıyla şekillendiğini belirterek, Arnavutköy’ün her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Candaroğlu, “Sosyal tesislerimizle, parklarımızla, spor alanlarımızla ve eğitim yatırımlarımızla Arnavutköy’ü daha ileriye taşıyoruz. Amacımız bu ilçede yaşayan her bir vatandaşın hayatına doğrudan dokunan hizmetler üretmek” dedi.

Açılışı yapılan projelerin bu vizyonun bir yansıması olduğunu ifade eden Candaroğlu, “Vadipark Sosyal Tesis, ARFİT ve ArnaÇocuk ile ilçemize üç önemli hizmet kazandırıyoruz. Aynı zamanda Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi’nin temelini atarak Arnavutköy’ün geleceğine yönelik büyük bir yatırımı daha başlatıyoruz” diye konuştu.

Candaroğlu, hayata geçirilen her projenin aile yaşamını desteklediğini, çocukların gelişimine katkı sunduğunu ve kadınların sosyal hayata daha güçlü katılımını sağladığını belirterek, Arnavutköy’ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Sosyal Tesis Konforu, Lüks Restoran Deneyimiyle Buluştu

Vadipark Sosyal Tesis, 1.060 metrekare alanı ve 214 kişi kapasitesiyle hizmet verecek. Aile odaklı tasarımıyla dikkat çeken tesiste çocuk oyun alanı, bebek bakım odası ve mescit yer alırken; zarif mimarisi ve yüksek hizmet standardıyla lüks restoran deneyimini sosyal tesis konforuyla buluşturuyor.

Kadınlara Özel Modern Spor Merkezi

ARFİT Vadipark, 300 metrekarelik alan üzerinde modern spor aletleri ve ferah antrenman alanlarıyla hizmete başladı. Kadınlara özel olarak tasarlanan merkezde; profesyonel antrenörler eşliğinde kardiyo ve ağırlık ekipmanları, fonksiyonel antrenman programları ile kişiye özel antrenman desteği sunuluyor.

ArnaÇocuk ile Güvenli ve Modern Eğitim Ortamı

ArnaÇocuk VadiPark anaokulu, 4 sınıf ve 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. Çocukların keşfederek öğrenmesini esas alan, gelişim odaklı eğitim modeliyle tasarlanan merkez; güvenli ve modern yapısıyla öne çıkıyor.

50 Bin Metrekarelik Spor ve Yaşam Merkezi Arnavutköy’e Kazandırılacak

Temeli atılan Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi, 50 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Projede; kapalı tenis kortu, kapalı voleybol ve basketbol sahaları, kapalı buz pisti, yürüyüş yolları ve peyzaj alanları yer alacak.