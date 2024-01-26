İş Bankası ve İTÜ’den deprem araştırma merkezi

Birçok disiplinin bir arada eş güdüm halinde çalışacağı MATAM’da; jeoloji mühendisliği, jeokimya-jeodinamik, jeodezi ve fotogrametri, elektronik haberleşme, şehir ve bölge planlama, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi depremle birebir örtüşen bilimsel konularda uzman akademisyenler görev alacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Depremde can kayıplarının önüne geçmek için bu yolun iyi ahlak ve etikle birleşmiş bir bilimden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle böyle bir merkezin kurulmasını çok önemsiyoruz. Türkiye İş Bankası olarak bu merkezimize katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Grup şirketlerimizden Anadolu Sigorta'nın da merkezimize katkıda bulunması için sözleşme çalışmaları devam ediyor" dedi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise "Merkez, resmi olarak kuruldu. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylandı. Merkezimin kurulması için sponsorluk desteği veren ve bundan sonra da sürecin içerisinde bulunacak olan Türkiye İş Bankası'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.