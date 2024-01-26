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Ekonomi

İş Bankası ve İTÜ’den deprem araştırma merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) kuruldu.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:28 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
MATAM’da; jeoloji mühendisliği, jeokimya-jeodinamik, jeodezi ve fotogrametri, elektronik haberleşme, şehir ve bölge planlama, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi depremle birebir örtüşen bilimsel konularda uzman akademisyenler görev alacak.
MATAM’da; jeoloji mühendisliği, jeokimya-jeodinamik, jeodezi ve fotogrametri, elektronik haberleşme, şehir ve bölge planlama, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi depremle birebir örtüşen bilimsel konularda uzman akademisyenler görev alacak.

Merkezde; başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair dinamik, sayısal, interaktif tehlike ve risk haritalama teknikleri geliştirilecek. Aynı zamanda, bina bazlı ivme haritaları oluşturularak deprem senaryoları hazırlanacak ve bu senaryolarla kentsel dönüşüm, sanayi planlama ve afete hazırlık altyapısı için veri üretilecek.


UZMANLAR GÖREV ALACAK

Birçok disiplinin bir arada eş güdüm halinde çalışacağı MATAM’da; jeoloji mühendisliği, jeokimya-jeodinamik, jeodezi ve fotogrametri, elektronik haberleşme, şehir ve bölge planlama, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi depremle birebir örtüşen bilimsel konularda uzman akademisyenler görev alacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Depremde can kayıplarının önüne geçmek için bu yolun iyi ahlak ve etikle birleşmiş bir bilimden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle böyle bir merkezin kurulmasını çok önemsiyoruz. Türkiye İş Bankası olarak bu merkezimize katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Grup şirketlerimizden Anadolu Sigorta'nın da merkezimize katkıda bulunması için sözleşme çalışmaları devam ediyor" dedi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise "Merkez, resmi olarak kuruldu. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylandı. Merkezimin kurulması için sponsorluk desteği veren ve bundan sonra da sürecin içerisinde bulunacak olan Türkiye İş Bankası'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


#Ekonomi
#deprem
#araştırma
#uzman
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