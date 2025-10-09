İşçinin güvenliği kırmızı çizgimiz

Çalışma hayatını ayakta tutan işçi, emekçi ve çalışanların can güvenliğinin olmadığı yerde, üretimden ve insanca bir yaşamdan bahsedilemeyeceğinin altını çizen Işıkhan, “Her fırsatta defaatle ifade ettiğim gibi bu konu bizim kırmızı çizgimizdir. Yürüttüğümüz önemli çalışmalar neticesinde iş kazalarına bağlı ölüm oranlarında kayda değer bir azalma sağlandığını görsek de 'sürekli iyileştirme' ve 'etkin denetim' anlayışıyla daima teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği vizyonunu ortaya koyacak 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Öte yandan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren hükümleri, kamu iş yerleri ile 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerini de kapsamına almış, böylece ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi açısından önemli bir aşama daha kaydedilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar 251 bin 873 işveren ya da işveren vekili eğitim almıştır" açıklamasını yaptı.