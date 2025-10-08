Yeni Şafak
Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,83 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,83 dolardan alıcı buluyor.

Dün 65,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 65,83 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin 5 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilen toplantıdaki temkinli üretim artışı kararı etkili olmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, beklendiği şekilde kasımda günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Bu karar, piyasa istikrarını korurken aynı zamanda kademeli şekilde pazar payını geri kazanma yönünde temkinli bir adım olarak değerlendirildi. Grubun bu kararı, piyasalarda bir süredir hakim olan arz fazlası endişelerini de yatıştırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Uzmanlar, Rus petrol akışlarını sınırlamaya yönelik çabaların sürmesi nedeniyle bazı yatırımcıların fiyatların yükseleceği yönünde pozisyon aldığını ve bunun da fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Talep tarafında ise ABD'de haftalık stokların yükseldiğine yönelik veri akışı, yatırımcılar tarafından yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD'de ticari ham petrol stoklarına dair resmi verilerden önce öngörü açıklayan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 780 bin varil arttığını belirtti. Stoklardaki artış, ABD'de talebin zayıf seyrettiğine işaret ederek petrol fiyatlarını baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, ABD'ye yönelik mali endişeleri derinleştiriyor. Ortaya çıkan belirsizlik, özellikle hükümetin kapanmasının ekonomide daha geniş çaplı bir yavaşlamaya yol açabileceği endişeleriyle fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.


