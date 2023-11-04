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Ekonomi

İsimsiz ilana yer yok: İnternette ‘Serdar Bey’ dönemi kapandı

Ticaret Bakanlığı’nın kimlik doğrulama yöntemiyle birlikte ilan sitelerindeki tüm ilanlar güncellenmiş oldu. İlanların tamamında güncelleme tarihi yenilenirken Serdar Bey, Mehmet Bey gibi ifadeler kalktı. Herkesin ismi ve soyisminin yanı sıra telefon numaraları da güncellenmiş oldu. Artık ilanlarda mesaj yoluyla ulaşın, uygulamadan mesaj atın gibi ibareler kalmazken sitelerdeki sahte ilanlar da kalkmış durumda.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:16 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bu kapsamda yapılan düzenleme ile uygulama üzerinden mesaj yoluyla ulaşma sistemini kullananların sayısı da azaldı.

Bu kapsamda yapılan düzenleme ile uygulama üzerinden mesaj yoluyla ulaşma sistemini kullananların sayısı da azaldı.

Sıfır ve ikinci el alışverişte fahiş fiyatlar için atılan adımlar meyvesini veriyor. 1 Kasım’dan itibaren ilan sitelerindeki tüm otomobil ve konut satışlarında kimlik doğrulama şartı getirilmişti. Yapılan düzenleme ile birlikte ilan sitelerindeki Serdar Bey, Mehmet Bey isimli ilanlar kalkarak isim ve soyisim yazan ilanlar girilmeye başlandı.

Bu ilanlara e-Devlet ile doğrulama yapılarak isim girildiği için manipülatif ve gerçeği yansıtmayan fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilecek. Ürün kendisinin olmayan, satmaya yetkili olmadığı veya sattığı araca komisyon faturası kesmeyen galericilere ve ayaküstü satıcılara 10 bin TL ile 100 bin TL aralığında bir ceza verilecek. Türkiye’nin en çok kullandığı ilan sitelerinde yapılan düzenlemelerin ardından telefon numarası girilmeyen ilan kalmadı. Fiyatları artırmak isteyen kişilerin en fazla başvurduğu yöntem, telefon numarasız ilan verme olarak görülüyordu.


BALON İLAN SAYISI SÖNDÜ

Sık kullanılan ilan sitelerinde otomobil ve evlerin ilanları bir milyonu aşmıştı. İlan düzenlemesinin ardından resmi ilan sayısı otomobilde 900 bine kadar düştü. Yapılan düzenleme ile 170 bin civarında ilan sitelerden silinmiş oldu.

Fiyatları aşağı çekecek bir başka gelişme ise yediemin araçlarının piyasaya sürülmesi oldu. Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, yedieminlerde 1,5 milyon araç olduğunu belirterek bunların tamamının sisteme kazandırılması gerektiğini söyledi. Bu araçlardan 750 binin satışa çıkacağını hatırlatan Uluç, “Bu araçların sahipleri vergilerini ödemiyor. Otopark ücretini ödemiyor ve milli servet otoparklarda çürüyor. Kalan 750 bin araç da trafiğe çıkartılırsa Türkiye’deki ikinci el piyasası en az yüzde 30 düşer” dedi. Uluç; otobüs, kamyon, tır ve benzeri birçok ticari aracın da otoparklarda çürümeye terkedildiğini ifade etti.


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