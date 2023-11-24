İslam ülkeleriyle ticaretimiz artıyor

Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay alması ve sektörde yeni ihracat kapılarının açılması amacıyla düzenlenen, dünyanın en büyük helal organizasyonu olan 9’uncu Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı, kapılarını dün İstanbul'da açtı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İslam ülkeleriyle ticaretimizin payı toplam ticaretimiz içinde 20 yıl önce yüzde 11'di, geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya çıkardık. Hedefimiz 2028'e kadar bu oranı yüzde 35'lere çıkarmak" dedi.

2,1 MİLYAR $ SAĞLIKTAN GELDİ

21 yılda Türkiye'nin helal endüstrinin gelişimi için yaptığı faaliyetlere dikkat çeken Bakan Bolat, “Türkiye’de Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından 54 akreditasyon kararı verildi ve 1.200’ün üzerinde helal belgesi HAK’ın güvencesi altına alındı” diye konuştu. Bolat, zirve kapsamında düzenlenen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'na da değindi. Dünyada 25 trilyon dolarlık mal ve 7.2 trilyon dolarlık hizmetler ticareti olduğunu belirten Bolat, sağlık turizminin de her geçen gün geliştiğine; yurt dışından Türkiye’ye gelip tedavi olanların 2022 yılında 10 yıl öncesine göre yüzde 17 arttığına ve 1,2 milyon kişiye ulaştığına vurgu yaptı.

Sektörün 2,1 milyar dolarlık hacme ulaştığını belirten Bolat, 2023’ün ilk 9 ayında ise bu gelirin 1.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

40 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

Dünya Helal Zirvesi’ne eş zamanlı düzenlenen Helal Fuarı’na 40’tan fazla ülkeden 500’den fazla yerli-yabancı firma katıldı. Gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazı moda, İslami Finans ve helal turizm sektörlerinden firmaların katıldığı dünyada büyüklüğü 7 trilyon doları aşan, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulması beklenen organizasyona ilk günden güçlü bir ziyaretçi akını oldu. 26 Kasım’a kadar sürecek fuara, 40 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

7 trilyon dolarlık sektör büyüyor

Bu yıl ‘Küresel Helal Ekonomiye Açılan Kapı: Potansiyeli Fark Et ve Ortaya Çıkart’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete şunları söyledi: 'Türkiye'de helal ticaretin geliştirilmesi hatta ülkenin bu pazarda merkez üssü konumuna gelmesi amacıyla yola çıktık. Yıllar geçtikçe bu hedefimize daha çok yaklaştığımızı görüyoruz. 7 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceğiz. Sektörün 5 yıl içinde 10 trilyon doları bulmasını bekliyoruz. Helal, kültürler ve uluslararası bir köprü ve etik bir iş kaynağıdır."







