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Ekonomi

İsraf edene ceza: Tarladan sofraya yüzde 15 kayıp var

Gıdada israfın ve kayıpların önlenmesine yönelik yasal düzenleme yapılacak. Düzenleme gıda israfının bilinçli yapılması ve büyük boyutlara ulaşması halinde ceza verilmesini öngörüyor. Gıda israfının azaltılması için gıda üretimi, hasat, nakil ve pazarlama esnasında yaşanan kayıplar da düzenleme kapsamına girecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:29 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarladan üreticiye ulaşana kadar yüzde 15’i israf olan gıda ürünlerinin kaybını önlemek için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak yasal düzenleme içerisinde gıda ürünlerinin çiftçiden aracıya, aracıdan toptancıya, marketten tüketiciye kadar olan tüm süreçlerde gıdanın korunması ve israf olmaması için yönetmelikler uygulanacak. Bunun yanı sıra gıda ürününü bilinçli olarak israf edenlere ceza uygulanması da öngörülüyor.


YOL HARİTASI İÇİN KOMİSYON

Ayrıca yasal düzenleme öncesinde gıda kayıplarının en çok hangi aşamada gerçekleştiğini bulmak ve buna çözüm üretmek için de çalışmalar yapılacak. Konu hakkında sorumlu olan farklı paydaşlar arasında etkin koordinasyon sağlanarak israfın azaltılması sağlanacak. Ayrıca hem düzenlemenin oluşturulması hem de azaltılması hedeflenen israfın yol haritası için de bir komisyon görev yapacak.


PORSİYON AYARI NASIL OLMALI?

Birkaç yıl içerisinde tamamlanması planlanan yasal düzenlemenin yanı sıra gıda israfını önlemek için sivil toplum ile iş birliği yapılarak toplum bilinçlendirilecek. Özellikle Ramazan ayı önceliklenerek porsiyon ayarlama ve pişirme, kalan yemekleri muhafaza etme ve raf ömrünü uzatma, yeterli miktarda meyve ve sebze satın alma yöntemleri konusunda tüketicilerin farkındalığı artırılacak. Bunun için okullarda, temel askeri eğitim müfredatında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında eğitimler verilerek israfın önüne geçilecek.


PLANLI ÜRETİM VE TASARRUF

Türkiye’nin kısa süre içerisinde geçmeye hazırlandığı planlı üretim modelinde; gıda kayıplarının engellenmesiyle ilgili hükümleri de içeriyor. Bu kapsamda; ürünlerin tüketim yerlerine yakın yerlerde üretilmesi uygulamaları geliştirilecek. Böylece lojistik ve süre açısından ürünlerin kaybı önlenecek. Ayrıca gıdanın yeniden dağıtımı fazla/artan gıdayı gıda bankalarına, aşevlerine ve barınaklara bağışlama, hayvanları besleme, insani tüketime uygun olmayan gıdaları hayvan yemine dönüştürme, kompostlama ve zengin besin maddelerini yeniden gübre olarak toprakla buluşturma gibi faaliyetler de gerçekleştirilecek.


#Ekonomi
#israf
#tarım
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