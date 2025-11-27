İsrafsız şirket kültürüyle büyüyor

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Ülker, ‘2050 Net Sıfır’ hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. CEO Özgür Kölükfakı, 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüdüklerini, birim başına su tüketimini yüzde 42,2 azalttıklarını ve ham maddelerin yüzde 99,5’ini bitmiş ürüne dönüştürdüklerini belirtti. “İsrafsız şirket kültürümüzle, projelerimizi dünyamızın yarınları için hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2050’de net sıfır şirket olmak” diyen Kölükfakı, Ülker’in LSEG sürdürülebilirlik endeksinde dünya birincisi olduğunu vurguladı. Operasyonel Mükemmellik, ISG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar ise buğday, fındık ve kakao gibi stratejik ürünlerde yürütülen onarıcı tarım, biyofortifikasyon ve iyi tarım uygulamalarıyla çevresel ve sosyal etkinin artırıldığını belirtti. Aybar, “2024’te 101 bin ton sera gazı salımını engelledik. Plastik kullanımını 140 ton, kâğıt kullanımını 220 ton düşürdük; lojistikte Yeşil Rota projemizle 4 bin 849 ton karbon salımını önledik” dedi.