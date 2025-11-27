Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İsrafsız şirket kültürüyle büyüyor

İsrafsız şirket kültürüyle büyüyor

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Kölükfakı, Süheyl Aybar.
Özgür Kölükfakı, Süheyl Aybar.

Ülker, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2014’ten bu yana önemli adımlar attı. CEO Özgür Kölükfakı, 2050’ye kadar net sıfır hedefiyle kaynakları koruyarak israfı önlemeye odaklandıklarını söyledi.

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Ülker, ‘2050 Net Sıfır’ hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. CEO Özgür Kölükfakı, 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüdüklerini, birim başına su tüketimini yüzde 42,2 azalttıklarını ve ham maddelerin yüzde 99,5’ini bitmiş ürüne dönüştürdüklerini belirtti. “İsrafsız şirket kültürümüzle, projelerimizi dünyamızın yarınları için hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2050’de net sıfır şirket olmak” diyen Kölükfakı, Ülker’in LSEG sürdürülebilirlik endeksinde dünya birincisi olduğunu vurguladı. Operasyonel Mükemmellik, ISG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar ise buğday, fındık ve kakao gibi stratejik ürünlerde yürütülen onarıcı tarım, biyofortifikasyon ve iyi tarım uygulamalarıyla çevresel ve sosyal etkinin artırıldığını belirtti. Aybar, “2024’te 101 bin ton sera gazı salımını engelledik. Plastik kullanımını 140 ton, kâğıt kullanımını 220 ton düşürdük; lojistikte Yeşil Rota projemizle 4 bin 849 ton karbon salımını önledik” dedi.



#Ülker
#Gıda
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fener maçı şifresiz kanalda mı? İşte canlı yayın bilgileri