|
Ekonomi

İstanbul’da 200 gram ekmek 6,5 lira

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 liraya yükseltildi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. Böylece, 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artarak 6,5 lira oldu. İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak’tan bu yana 5 liraydı.


GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Alınan bu zam kararı, İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınları kapsamıyor. İstanbul Fırıncılar Odası’na bağlı fırınların yapacağı zam oranı ise henüz netleşmedi. Görüşmeleri sürdüren Ticaret Bakanlığı, İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), zam kararı için masaya oturdu. Ticaret Bakanlığı, ekmeğin 6,5 lira olması teklifini kabul ederken, fırıncılar ise daha yüksek zam oranı talep ediyor. Bu yüzden süreç uzarken, kararın çıkmasının ise bir haftayı bulacağı öğrenildi. İTO’ya bağlı olmayan fırınların, şu anda karar netleşmediği için ekmeği zamlı satması halinde ise, bu işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.


#İstanbul
#ekmek
#fiyat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi