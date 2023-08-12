İstanbul’da 200 gram ekmek 6,5 lira

Alınan bu zam kararı, İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınları kapsamıyor. İstanbul Fırıncılar Odası’na bağlı fırınların yapacağı zam oranı ise henüz netleşmedi. Görüşmeleri sürdüren Ticaret Bakanlığı, İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), zam kararı için masaya oturdu. Ticaret Bakanlığı, ekmeğin 6,5 lira olması teklifini kabul ederken, fırıncılar ise daha yüksek zam oranı talep ediyor. Bu yüzden süreç uzarken, kararın çıkmasının ise bir haftayı bulacağı öğrenildi. İTO’ya bağlı olmayan fırınların, şu anda karar netleşmediği için ekmeği zamlı satması halinde ise, bu işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedildi.