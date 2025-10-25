İstanbul’da 2,5 milyona 2+1 konut: 500 bin Sosyal Konut Projesi’nin detayları belli oldu

Milyonlarca vatandaşın ev almak için merakla beklediği “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İstanbul Kayaşehir’de dün düzenlenen törenle şartları açıklanan kampanya; dar gelirli vatandaşlara düşük taksit ve uzun vade imkanıyla kolayca ev sahibi olma imkanı sunuyor. Kampanyanın taksit tutarı, taksitlendirme suresi, başvuru koşulları ile evlerin inşasının ne zaman başlayıp ne zaman teslim edileceğine dair merak edilenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden “Ev Sahibi Türkiye” mottosuyla açıkladı.

15 KASIM’DA BAŞLIYOR

Şehit aileleri ve gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20, gençlere yüzde 20 ve 3 ile daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10 kontenjan ayrılan projenin başvuruları 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Kuralar önümüzdeki aralık ayında çekilecek. Evlerin teslimi ise Mart 2027’de başlayacak. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

Türkiye’nin en büyük nüfusuna sahip oldukları için kiralık ve satılık konutta en büyük sıkıntıyı çeken İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780 ve İzmir’de ise 21 bin 520 sosyal konut inşa edilecek.

BAŞVURULAR BANKA VE E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

500 MAHALLE KONAĞI, 500 ANAOKULU VE 500 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak. Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.

'500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni açıklayan Erdoğan, Kayaşehirde inşa edilecek evlerin örnek dairelerini Bakan Murat Kurum ile birilkte inceledi.

15 BİN KİRALIK KONUT

İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar 3 yıl süre ile oturacak.

HANGİ İLE KAÇ KONUT

İstanbul : 100.000 Konut

Ankara : 30.780 Konut

İzmir : 21.520 Konut

Gaziantep : 13.940 Konut

Konya : 13.670 Konut

Bursa : 13.800 Konut

Şanlıurfa : 13.190 Konut

Hatay : 12.300 Konut

Diyarbakır : 12.170 Konut

GENÇ VE EMEKLİYE ÖZEL KONTENJAN

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Emekli vatandaşlar: %20

3 ve üzeri çocuklu aileler: %10

Gençler (18-32 yaş arası): %20

BAŞVURU KOŞULLARI

* 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

* Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

* Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak)

* Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

* Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

Diğer 80 il için ödeme planı

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL) ve 240 ay vadeyle aylık taksit 6 bin 750 TL.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu evlerin aylık taksidi 9 bin 938 TL olacak.







