İstanbul'da 300 bin ev ve işyeri dönüşümde

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. 11 kenti vuran "Asrın felaketi"nin ardından sağlam yapı stoku tartışması en çok İstanbul için yapıldı. Ticaret, finans ve turizm kenti İstanbul'da 16 milyondan fazla kişi yaşıyor. Olası bir şiddetli depremde kaos yaşanmaması için konut ve iş yerlerinin sağlam yapıya kavuşturulması en öncelikli konu olarak dikkat çekiyor. Burada, acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin riskli yapı var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen seferberlik kapsamında şu anda İstanbul'da 300 bin konut ve iş yerinin dönüşümü yapılıyor.

"YARISI BİZDEN" ÖNCÜ OLDU

İlk adımı Üsküdar’da atılan “Yarısı Bizden” kampanyasıyla İstanbul’da dönüşüm sahaya indi. Devletin mali yükün yarısını üstlendiği modelle vatandaşın dönüşüme erişimi kolaylaşırken, süreç yalnızca bina yenileme değil, doğrudan bir güvenlik politikası olarak konumlandı. Kampanya sayesinde riskli yapı stokunun eritilmesi hedeflenirken, İstanbul genelinde on binlerce bağımsız bölüm bu modelle dönüşüm sürecine girdi. İstanbul'daki dönüşüme ilişkin son verileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlürde Bahçelievler’de düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde verdi.

80 BİN KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

İstanbul’da şimdiye kadar 927 bin konutun dönüştürüldüğünu belirten Kurum, 39 ilçede ise 300 bin bağımsız bölümde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Devam eden projelere ek olarak “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasının sürdüğünü ifade eden Kurum, İstanbul’un Türkiye genelindeki dönüşümün merkez üssü konumunda olduğunu vurguladı. “Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul’da” diyen Kurum, dönüşüm sürecinin sadece yapı yenileme değil, doğrudan bir güvenlik ve beka meselesi olduğuna dikkat çekti.

4’TE 1’İ BAHÇELİEVLER’DE

İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyasında en aktif ilçe Bahçelievler oldu. Bakan Kurum'un örnek gösterdiği ilçe, İstanbul genelinde kampanyadan faydalanan bağımsız bölümlerin yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştiriyor. TOKİ, Emlak Konut, Emlak Katılım ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü modelde belediyelere açık çağrı yapan Kurum, “Artık seminerlerden öteye geçelim, uygulayalım” diyerek yerel yönetimlerin sahada daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

"Ev Sahibi Türkiye" mottosuyla duyurulan ve kura çekimleri devam eden 500 bin sosyal konutun 100 bini İstanbul'da inşa edilecek.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK TARİHİNE GEÇEN HAMLE

1 milyon 757 bin sosyal konut, 2,5 milyon yenilenen yapı ve deprem sonrası 455 bin teslimle Türkiye, şehircilik tarihinde benzeri olmayan bir dönüşüm sürecine imza attı. Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut hamlesini dünya şehircilik tarihinde devrim niteliğinde bir model olarak tanımlarken, bu projenin dünyada sosyal devlet anlayışının yeniden tanımını yapan bir çalışma olduğunu ifade etti.

“Yarısı Bizden” modeli nasıl işliyor?

“Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL uygun koşullu kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Böylece toplamda yaklaşık 1 milyon 875 bin TL’lik kamu desteği ile dönüşüm maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanırken, vatandaşın sürece erişimi finansal olarak kolaylaştırılıyor.







