İstanbullu hububatçılar 4 milyar $'a göz kırptı

‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar-İHBİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Töreni’, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) düzenlendi. Ödül törenine; TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte ihracatçı birlikleri başkanları ve firma temsilcileri de katıldı. Türkiye’nin küresel hububat ihracatından yüzde 1,3 pay aldığını belirten Gültepe, “İhracatçı firma sayımızın 7 bini aşması, sektördeki dinamizmimizi net bir şekilde gösteriyor. 2023’te ilk bin ihracatçı listemizde, hububat sektörümüzden 84 firmamızın yer aldığının da altını çizmek istiyorum” dedi.





ABD’Yİ ODAĞIMIZA ALDIK

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı da özellikle yüksek katma değerli işlenmiş gıda ürünleri ihracatına odaklandıklarının altını çizdi. Taycı, sektör genelinde ton başına ihracat değeri 850 dolar iken, İHBİR’in ton başına 1580 dolarlık bir ortalama yakaladığını dile getirdi. İHBİR ailesi olarak 2023 yılında 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve 200’ün üzerinde ülkeye ulaştıklarını anlatan Taycı, “Amerika kıtasını mercek altına aldık. 2024 yılını 4 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





İHRACATÇILARDAN YENİ ŞAFAK’A ÖDÜL

‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar-İHBİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Töreni’nde ‘Platin ve Altın’ gruplar olmak üzere 70 firmaya başarılı performansları dolayısıyla plaket takdim edildi. Organizasyonda, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Orhan Orhun Ünal 'İhracatın Öncü Kalemleri Ödülü'nün sahibi oldu.



