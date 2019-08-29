İşten çıkarılan İBB işçileri: 16 bin CV toplandı bizim yerimize onları alacaklar

23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.
İşçiler Yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.
"İSPAT ETSİNLER"
İşten çıkarılan İsmail Er "2011 yılında Kültür AŞ de başladığım işe Medya AŞ ile devam etti. 8 yıldan fazla bir hizmetim söz konusu. Hiçbir disiplin suçumuz olmamasına rağmen bir anda kapı önüne konulduk. Bize mitinge gittin, tweet attın, çok partizansın gibi gerekçeler söylendi. Bankamatik memuru diyenler şu an bu cihazların başındalar. Böyle bir şeyi ispat etsinler. 16 binin üzerinde CV 56 günde alınmış mıdır alınmamış mıdır? Bunun cevabını bekliyoruz? Biz asla bankamatik memuru değiliz. Bunu 15 Temmuz gecesi vatanı milleti için sokağa çıkanlara değil bankamatik önünde sıra bekleyenlere iade ediyoruz" açıklamasında bulundu.
"BENİ İŞTEN ÇIKARMADAN YERİME BİRİNİ ALDILAR"
Özel Kalem'de Yönetici Asistan'ı olarak çalışan Mihriban Çetinel "Ben Özel Kalem'de Yönetici Asistan'ı olarak çalışan biriydim. Ben daha işten çıkmadan, benim yerime başka biri çalışmaya başladı. Bana ihtiyaç yoktuysa neden orada biri çalışmaya başladı? Özel Kalem'de çalışan biri olarak nasıl trol olabilirim? Bu suçlamalar asılsız ve yersizdir" diye konuştu.
"TEBRİK BEKLERKEN İŞTEN KOVULDUM"
Metro AŞ çalışanı Ebubekir Genç "Tramvay hattında çalışıyordum. Ben Eminönü istasyonunda 1 aydır çalışan personeldim. Eminönü'de sel oldu. Sadece küçük olaylar medyaya taşındı. Başımdan geçen olayı anlatıyorum. Yolcularla beraber istasyonda sel altında kalmıştım. Orada 50 tane insan kurtardım, açıp kamera kayıtlarını izlesinler. Ben amir veya bir şef beni kucaklayacak tebrik edecek zannediyordum, işimden oldum" dedi.