Ekonomi İşten çıkarılan İBB işçileri 16 bin CV toplandı bizim yerimize onları alacaklar
İŞ DÜNYASI

İşten çıkarılan İBB çalışanları: Suçlamalar asılsız ve yersizdir​

İşten çıkarılan İBB işçileri: 16 bin CV toplandı bizim yerimize onları alacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yapıyor. İşçiler Yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşten çıkarılan İsmail Er "16 binin üzerinde CV 56 günde alınmış mıdır alınmamış mıdır? Bunun cevabını bekliyoruz? Biz asla bankamatik memuru değiliz. Bunu 15 Temmuz gecesi vatanı milleti için sokağa çıkanlara değil bankamatik önünde sıra bekleyenlere iade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşten çıkarılan İBB çalışanları Saraçhane'de oturma eylemi yapıyor.
İşten çıkarılan İBB çalışanları Saraçhane'de oturma eylemi yapıyor.

23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.

İşçiler Yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.

"İSPAT ETSİNLER"

İşten çıkarılan İsmail Er "2011 yılında Kültür AŞ de başladığım işe Medya AŞ ile devam etti. 8 yıldan fazla bir hizmetim söz konusu. Hiçbir disiplin suçumuz olmamasına rağmen bir anda kapı önüne konulduk. Bize mitinge gittin, tweet attın, çok partizansın gibi gerekçeler söylendi. Bankamatik memuru diyenler şu an bu cihazların başındalar. Böyle bir şeyi ispat etsinler. 16 binin üzerinde CV 56 günde alınmış mıdır alınmamış mıdır? Bunun cevabını bekliyoruz? Biz asla bankamatik memuru değiliz. Bunu 15 Temmuz gecesi vatanı milleti için sokağa çıkanlara değil bankamatik önünde sıra bekleyenlere iade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İşten çıkarılan İsmail Er.

"BENİ İŞTEN ÇIKARMADAN YERİME BİRİNİ ALDILAR"

Özel Kalem'de Yönetici Asistan'ı olarak çalışan Mihriban Çetinel "Ben Özel Kalem'de Yönetici Asistan'ı olarak çalışan biriydim. Ben daha işten çıkmadan, benim yerime başka biri çalışmaya başladı. Bana ihtiyaç yoktuysa neden orada biri çalışmaya başladı? Özel Kalem'de çalışan biri olarak nasıl trol olabilirim? Bu suçlamalar asılsız ve yersizdir" diye konuştu.

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Mihriban Çetinel İBB Özel Kalem Çalışanı.

"TEBRİK BEKLERKEN İŞTEN KOVULDUM"

Metro AŞ çalışanı Ebubekir Genç "Tramvay hattında çalışıyordum. Ben Eminönü istasyonunda 1 aydır çalışan personeldim. Eminönü'de sel oldu. Sadece küçük olaylar medyaya taşındı. Başımdan geçen olayı anlatıyorum. Yolcularla beraber istasyonda sel altında kalmıştım. Orada 50 tane insan kurtardım, açıp kamera kayıtlarını izlesinler. Ben amir veya bir şef beni kucaklayacak tebrik edecek zannediyordum, işimden oldum" dedi.

Sel sularında 50 kişiyi kurtaran METRO A.Ş çalışanı şu an işsiz
OYNAT 03:39
Sel sularında 50 kişiyi kurtaran METRO A.Ş çalışanı şu an işsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. T1 tramvay hattı Eminönü istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan İSTGÜVEN A.Ş elemanı Ebubekir Genç, henüz 12 gün önce İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 50 kişiyi sırtında taşıyarak sel sularından kurtardığını Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. Genç, 'ben bir başarı belgesi beklerken telefonuma gelen mesajla işsiz kaldığımı öğrendim' dedi. Genç ayrıca, 'bana bankamatik memuru diyorlar ya, ben belki o sel sularında bana o sözleri söyleyenleri sizi kurtardım, belki yakınlarını kurtarmış bir insanım.' diye konuştu.


İBB önünde oturma eylemi
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