Ekonomi İstihdam habercisi şirketler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdam habercisi şirketler

Ardarda gelen faiz indirimleri ve teşvikler yatırım iştahını artırdı. Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 10 bin 477, kooperatif sayısı da 114 oldu. İşdünyasının temsilcileri bankaların reel sektöre uygun kredi vermesiyle çarkların hızlandığını söylüyor. Yeni yatırımlar ise yeni istihdama işaret ediyor.

Mine Açar Yeni Şafak
Ocak'ta 10 bin 591 yeni şirket ve kooperatif kuruldu.
Ocak'ta 10 bin 591 yeni şirket ve kooperatif kuruldu.

Merkez Bankası'nın 2019 yılının ilk yarısında yüzde 24 düzeyindeki politika faiz oranını, enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak yüzde 10.75 seviyesine düşürmesiyle ülke genelinde yatırım iştahı arttı. Sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayında yüzde 5.1 büyüyerek 2018 ortasından bu yana en olumlu performansını gösterdi. Söz konusu ayda imalat sanayindeki 24 alt sektörün 17'sinde üretim çarkları hızlandı. Ayrıca ara malı ve sermaye malı üretiminde yıllık bazda önemli artışlar yaşandı. Tüm bunlar ekonomideki toparlanmanın yatırımlara yansımaya başladığına işaret. 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla oluşan göstergeler de bu yılın büyümesinin yeni yatırımlar ve iç talep kaynaklı olacağını gösteriyor.

YENİ ŞİRKET SAYISI 10 BİN 591

  • Nitekim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistikleri de yeni yatırımların arttığını net olarak gözler önüne seriyor. Ocakta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,48, kooperatif sayısı yüzde 10,68 artarak 10 bin 591’e çıkmış durumda. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,77 düşmüş. Yani ocakta 10 bin 591 şirket kurulurken 2 bin 118 şirket kapısına kilit vurmuş.

TÜM TÜRKİYE’Yİ KAPSIYOR

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 591 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’ini limited şirket, yüzde 13,12’sini anonim şirket, yüzde 1,08’ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,85’i İstanbul, yüzde 9,52’si Ankara, yüzde 6,24’ü İzmir'de kuruldu. Ocakta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 570’i ticaret, 1745’i imalat ve 955’i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1255’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594’ü inşaat, 417’si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı. Geçen ay kurulan şirketlerin 1076’sı ise yabancı ortak sermayeli şirket olarak faaliyete başladı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,2’sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

YATIRIMLAR ARTTI

Nurettin Özdebir
  • Yeni açılan şirketlerin ekonomiye güvenin bir işareti olduğuna dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir bunun aynı zamanda yeni istihdam demek olduğunu vurguladı. Özdebir, “Ekonomide işler rayına girmeye başladı. Kredi faizlerinin düşmesi ve bankaların reel sektöre uygun oranlardan kredi verme isteği yeni yatırımları cazip kıldı. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve odamızın organize sanayi bölgelerinde yeni yatırımlar başladı” ifadelerini kullandı.

YENİLEME BAŞLADI

İbrahim Burkay

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’da yeni kurulan şirket sayısının Ocak 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 arttığını dile getirdi. Burkay, “Özellikle KOBİ’lerimizin yatırım iştahının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Kapasite artışları ve makine-teçhizat yenileme çalışmaları da hız kazanmış durumda. Artan yatırımlar, istihdam artışını da beraberinde getirecektir. Yatırım yapmaya ve yeni istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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