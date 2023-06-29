İsyan savunma borsasını vurdu

F-35’in üreticisi Lockheed Martin gibi sektörün öncü şirketlerin olumsuz etkilendiği düşüşte, Alman, İtalyan ve Fransız şirketleri borsalara hafta başında eksiyle başladı. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies ve General Dynamics gibi ABD’nin en büyük beş savunma şirketinin hisseleri yüzde 1 ila 2 arasında düşüş gösterdi. Avrupa’da İtalyan savunma grubu Leonardo, İsveçli Saab ve Alman Rheinmetall başlangıçta yüzde 5’ten fazla düşerken, gün sonunda hafif toparlanarak sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 4,5 ve yüzde 4,2 daha düşük işlem gördü. Fransız grupları Dassault Aviation ve Thales sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 2,6 düştü. Avrupa’nın en büyük savunma şirketi BAE Systems’in hisseleri sabah işlemlerinde yüzde 3 düştükten sonra toparlanarak yüzde 2,1 düşüşle 918’ye geriledi. ABD savunma hisseleri arasında Lockheed, hafta başında yüzde 2,1 düşüşle 449,72 dolara gerileyerek en büyük düşüşü yaşadı. Lockheed’in hisseleri, ABD’nin Kiev’e on milyarlarca dolar askeri yardım sözü vermesiyle Ukrayna’daki savaşın başlangıcından 23 Haziran’a kadar yüzde 18 artmıştı.