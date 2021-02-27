Ekonomi İtalyadan kalite ve fiyata övgü Türk ürünleri salgının yıldızı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İtalya’dan kalite ve fiyata övgü: Türk ürünleri salgının yıldızı

İtalya’dan kalite ve fiyata övgü: Türk ürünleri salgının yıldızı

Türk ürünlerinin önemi pandemi döneminde daha da iyi anlaşıldı. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, “Türkiye, dış ticaretinin yarıdan fazlasını AB üyeleri ile gerçekleştirmekte ve Türk ürünlerinin gerek kalite ve fiyat oranı gerekse de lojistik avantajı söz konusu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye’nin, dış ticaretinin yarıdan fazlasını AB üyesi ülkelerle gerçekleştirdiğini belirterek, “Türk ürünlerinin gerek kalite ve fiyat oranı gerekse de lojistik avantajı söz konusu. Salgın süreci, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik ticaretindeki önem ve avantajını bir kez daha ortaya çıkardı” açıklamasında bulundu. Manzini, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin zaman içinde gelişim kaydederek yaklaşık 20 milyar dolarlık seviyelere ulaştığını söyledi.

Livio Manzini

FİYAT VE KALİTEDE TÜRK ÜRÜNÜ ÇOK İYİ

Geçen yıl Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan İtalyan doğrudan sermaye girişi gerçekleştiğini dile getiren Manzini, “Şüphesiz içinde bulunduğumuz bu kırılgan süreçte geleneksel sektörler olarak görebileceğimiz enerji, çevre ve otomotiv ön plana çıkmaktadır. 2021’in ikinci yarısında normalleşmeye dönme süreciyle birlikte İtalya’dan gelebilecek yatırımlarda yeni bir ivmenin başlamasını bekleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Manzini, 2020’nin ocak-kasım döneminde İtalya-Türkiye ticaret hacminin 14,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıl ticaret hacminde 2019’a göre yaklaşık yüzde 13 daralma yaşandığını söyledi. Manzini, "2022 yılı hedefi yeniden 20 milyar dolar olmalıdır. İki ülke hükümetlerinin hedefi 30 milyar dolardır” dedi.

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