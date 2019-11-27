Ekonomi İtalyan devden Yapı Kredi açıklaması Çok iyi bir banka, memnuniyet duyuyoruz
İŞ DÜNYASI

İtalyan devden Yapı Kredi açıklaması: Çok iyi bir banka, memnuniyet duyuyoruz

Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası’nın CEO'su Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası’nın çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Unicredit Bankası’nın üst yöneticisi (CEO) Jean Pierre Mustier, bugün Milano'da katıldığı bir toplantıda, Türk bankasıyla olan ilişkilerine yönelik bir soru üzerine, "Türkiye, genç ve iyi eğitimli bir nüfusa sahip. Banka olarak politika yapmıyoruz; ekonomiyi, insanları ve işletmeleri desteklemek için varız. Yapı Kredi'nin performansından son derece memnunuz. Bizim grubumuz içinde en gelişmişlerden biri." diye konuştu.

"YKB’nin çok iyi bir banka olduğunu" dile getiren Mustier, piyasalara bir şey duyurulması gerektiğinde, duyuruyu yapacaklarını söyledi.

Koç Holding, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında, Koç Holding'in müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Koç Finansal Hizmetler AŞ (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağı olan Unicredit'ten satın alınarak YKB'de çoğunluğun Koç Holding'e geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıktığı anımsatılarak, "Yapı Kredi Bankası (YKB) sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil Koç Finansal Hizmetler ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

  • İtalyan bankası Unicredit de ortakları Koç Topluluğu ile ortak girişimin gelişimi için temaslar başlattığını duyurmuştu.

Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması
EKONOMİ
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Kutuda tutmak için almadık

Kutuda tutmak için almadık

​Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması.
Büyük depremi tetiklemez

Büyük depremi tetiklemez

Uzmanlar fay hatlarındaki hareketliliği değerlendirdi.
Türkiye'den NATO'ya Ypg resti

Türkiye'den NATO'ya Ypg resti

​Terör örgütünü tanıyana kadar imza yok.
Affı duyan başvurdu

Affı duyan başvurdu

31 Aralık sonrası bakanlık ihale ile satışa çıkaracak
Sıfırlayacağız!

Sıfırlayacağız!

Bakan Soylu: Yurt içinde 500 terörist kaldı.

2 bin kelime şart

2 bin kelime şart

​Okuyarak değil duyarak öğrenilir.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
"Ben değil<br>bir başkası"

"Ben değil
bir başkası"

Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor.
Komşu ülkede deprem paniği

Komşu ülkede deprem paniği

Artçı depremlerin meydana gelebileceği açıklandı.
İddiamın arkasındayım

İddiamın arkasındayım

Talat Atilla: Haberi getiren CHP'li bunu genel başkana doğrulattı.
81 ilde dev operasyon

81 ilde dev operasyon

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan 2 bin 546 kişi yakalandı.
Paranızı<br>alabilirsiniz

Paranızı
alabilirsiniz

​Emekli maaşına haciz gelenler dikkat.
Yakından<br>takip edilecek

Yakından
takip edilecek

Ulaştırma ​Bakanlığı'ndan Atlas Global açıklaması.
Adımı çok seviyorum

Adımı çok seviyorum

​Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık not yazdı yardım istedi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​1 Aralık pazar günü başlıyor: 625 lira cezası var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.