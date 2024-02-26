İthalatı bitirecek hayvancılık planı

Tarım ve hayvancılıkta planlı üretimle yeni bir döneme adımını atan Türkiye, hayvancılık sektöründe 5 yıllık rotasını oluşturdu. Sektör temsilcileri, uzmanlar ve üreticilerin görüşleriyle ortak bir şekilde hazırlanan yol haritasını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapacağı lansmanla kamuoyu ile paylaşacak. Anaç hayvan sayısının artırılmasından hayvancılığın veriminin yükseltilmesine kadar birçok konunun içerisinde yer aldığı yol haritası, hem üretimi teşvik edecek hem de tüketicinin uygun fiyata hayvansal gıdalara ulaşabilmesini sağlayacak.

İTHALATA SON

Yol haritası hazırlanırken dikkat edilen en önemli nokta dışarıdan ithal edilen hayvanların bitirilmesi konusu oldu. Yol haritası kapsamında Türkiye’nin hayvancılıktaki ihtiyaçları belirlendi ve buna göre bir yol haritası çizildi. Anaç hayvan sayısı artırılarak, Türkiye’ye hem süt hem de et üretimi için gereken hayvan sayıları belirlendi ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirildi. Planlaması yapılan yol haritası, kısa süre içerisinde faaliyete geçecek. Böylece Türkiye’nin hayvan alımına harcadığı milyonlarca dolar ülke içerisinde kalacak.

VERİMSİZ HAYVANLAR SİSTEMDEN ELENECEK

Türkiye'deki hayvan verimliliğini yukarı çıkartacak olan programda verimsiz hayvanların sistemden çıkarılması sağlanacak. Verimsiz hayvanlar elenecek. Hem et veren hem de süt veren hayvanlar çiftçilerle buluşturulacak. Oluşturulan bu model aslında üretim planlamasının bir benzeri olarak gösteriliyor.

Çarpan modelli destekleme sistemi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni oluşturduğu çarpan modelli destekleme sistemi hayvancılıktaki yol haritasına aktarılacak. Üreticiler, bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri karşıladıkça aldıkları destek miktarı da artacak. Örneğin, bir hayvansal gıda üreticisi genç ise normalde 1.000 TL olan destekten bin 500 TL olarak faydalanacak. Ayrıca bu üretici bakanlığın belirlemiş olduğu yöntemler ile üretimini gerçekleştirdiğinde ek desteklerden de faydalanarak çarpan sayısını artıracak ve destekleri katlanacak. Destekler kapsamında üretime gençlerin ve kadınların teşvik edilmesi için toplumun kesimlerini pozitif ayrımcılık da yapılacağı belirtiliyor.







