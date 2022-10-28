Ekonomi İTO yerli otomobil öncesi elektrikli araç tamiri için eğitim süreci başlattı
OTOMOTİV

İTO yerli otomobil öncesi 'elektrikli araç tamiri' için eğitim süreci başlattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ilk milli otomobil Togg seri üretime başlamaya hazırlanırken imalat sanayisinde yerli üretimin artırılması için nitelikli iş gücünü yetiştirecek İTO Yetkinlik Merkezi Projesi'ni başlattı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Özellikle elektrikli araçlara yönelik nitelikli eleman yetiştiren merkez sayısı son derece az. Devletimizin desteğiyle bu konuda adım atmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
İTO yerli otomobil öncesi elektrikli araç tamiri için eğitim süreci başlattı
Merkezde, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalara, işletmelere, İTO üyelerine ve meslek liselerine simülasyon tabanlı yenilikçi üretim teknolojileri eğitimleri verilmeye başlandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı hibe desteğini kazanan proje, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığında ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakiyle yapılıyor.

Proje kapsamında Tuzla OSB'de İTO Yetkinlik Merkezi kuruldu. Merkezde, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalara, işletmelere, İTO üyelerine ve meslek liselerine simülasyon tabanlı yenilikçi üretim teknolojileri eğitimleri verilmeye başlandı.

CNC Torna Operatör Eğitimi ile Elektrikli Araç Bakım Eğitimi'nde ilk grup eğitimler başladı. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde planlandı. Program kapsamında belirlenen gruplara CNC Torna ve Freze Eğitimleri, CAD/CAM Eğitimi ve Elektrikli Araç Bakım Eğitimleri veriliyor. Başvurular www.itoyetmer.com.tr adresinden alınıyor.

İkinci Togg için büyük rekabet var: İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
GÜNDEM
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Projeyle teknoloji kaynaklı dönüşümün beraberinde getirdiği iş gücü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Proje için seçilen hedef kitleye, farklı gruplar halinde toplam 18 ay boyunca simülasyon uygulamasına yönelik eğitimler verilecek.

"Bu alandaki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Yetkinlik Merkezi Projesi sayesinde elektrikli araç tamir ve bakımı ile CNC operatörü mesleklerinde ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünü yetiştirmeyi ve işletmelerin bu kapsamdaki personel ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Avdagiç, "İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, aynı zamanda ülkemizin istihdam hedeflerine de en güçlü desteği vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle konvansiyonel araçların yerini alacak elektrikli araçlara yönelik nitelikli eleman yetiştiren merkez sayısı son derece az. Devletimizin desteği ile bu konuda adım atmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor
FOTOĞRAF 9
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Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
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İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılış öncesi tesise giden yollarda ve fabrika çevresinde hazırlıklar sürüyor.
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Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince \"Togg\" yazılı yön tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında peyzaj çalışmaları tamamlandı.
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Gemlikliler ise bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak fabrikanın açılmasını heyecanla bekliyor.
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İlçe sakinlerinden Adem Salar, projenin ülke için çok önemli olduğunu söyledi. Salar, \"Daha önce yabancılardan araba alıyorduk ama Togg üretime geçtiği zaman milletimiz bunu almak isteyecek. Binlerce kişi burada çalışarak çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek. Fabrikanın açılmasını dört gözle bekliyorum. Şu an üretimde olan Bayraktar gibi hava araçları da çok önemli. Türk milleti olarak kalkıp da bunu inkar edemeyiz. Çünkü yapılan işler geleceğimiz için çocuklarımız, torunlarımız için yapılan başarılı işlerdir.\" dedi.
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Fikret Kürşat da fabrikanın, 50 yıldır yaşadığı Gemlik'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yerli otomobil üretimini \"çok önemli bir başarı\" olarak nitelendiren Kürşat, \"Devrim arabasından sonra bunun yapılması apayrı bir olay. Milli ve yerli olması çok önemli. İstihdam artacak, çok güzel. Gemlikli olarak gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de binebiliriz bu arabaya. Fiyatının makul seviyede olması önemli.\" diye konuştu.
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\"Mazot, benzin inşallah son zamanını yaşıyordur\"

Ahmet Değer ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, yerli otomobilin çok daha önceki yıllarda üretilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Projeyi başarılı bulduğunu vurgulayan Değer, şunları kaydetti:

\"Cumhurbaşkanı'mız cumartesi günü buranın açılışını yaptığında vatandaşın bu arabayı alması için güzel, müjdeli haber verir diye bekliyoruz. Türk insanının çoğunun bunu merak ettiğine, sevindiğine, çok da gurur duyduğuna inanıyorum. Çünkü bu gerçek yerli bir proje. Gerçekten Türk arabasına bineceğimizin gururunu, sevincini yaşıyoruz. Gemlik'e hakikaten de güzel şeyler katacak çünkü iş sahası büyüyecek.\"
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Değer, Togg'un elektrikli olmasının önemine işaret ederek, \"Mazot, benzin inşallah son zamanını yaşıyordur. Artık dünya elektriğe dönmek üzere. İnşallah bizim otomobilimiz de buna örnek olur. Elektrikli arabalar büyük rağbet görür diye düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı.
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılış heyecanı yaşanıyor.


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