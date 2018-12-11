Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı yapılacak... İşte şartlar ve başvuru tarihi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına açıktan 37 devlet memuru alımı için uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavı yapılacak.

AA
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 37 açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirilecek.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 37 açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 33, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 olmak üzere toplam 37 açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 11-26 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr vewww.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan duyurularda ilan edilecek.

Adayların 2018 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden belirtilen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

Adayların yapılacak uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" kararını içeren sağlık raporu almaları isteniyor.

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