Ekonomi Japonya Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi

Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizini yüzde eksi 0,1 düzeyinde koruyan banka, sınırsız devlet tahvili alımına devam edeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Japonya Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi
Japonya Merkez Bankası

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere özen gösterilmesi gerektiği mesajı verdi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Küresel çapta merkez bankalarının agresif bir şekilde sıkı para politikaları uyguladığı son dönemde BoJ'un emsallerinin aksine destekleyici tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, enflasyonda aşağı yönlü riskler ve ekonomik belirsizlikler gösterildi.

Karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği belirtildi.

Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği vurgulanan metinde, "BoJ, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarı sürdürmeye devam edecek. Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı korundu.

Öte yandan metinde, Kovid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin sürmesi, Ukrayna'daki gelişmeler ve emtia fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle Japonya ekonomisi için son derece yüksek belirsizlikler bulunduğuna işaret edilerek, "Finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere ve bunların Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatlar üzerindeki etkilerine özen gösterilmesi gerekmektedir." denildi.

Dolar/yen paritesi, hafta içinde 135,6 ile tarihi zirvesini test etmişti. Söz konusu gelişmenin ardından düşük bir ihtimal olsa da bankanın döviz kuru hareketleri karşısında para politikasında ince bir ayar yapabileceği beklentileri gündeme gelmişti.

Japon hükümeti, dün ülke para birimindeki değer kaybına karşı bankaya tedbirli olma çağrısı yapsa da hafta içinde son yılların en büyük tahvil alımını yaparak Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizini yüzde 0,25 seviyesinde tutma taahhüdünü yerine getiren BoJ, ultra gevşek politikasında geri adım atmamış oldu.

Analistler, bankanın fiyat hedefini tutturmak için yendeki hareketliliğin önemli olduğu mesajını verdiğini, ancak döviz kuru gelişmelerine odaklanarak politikayı yönlendirmeyeceğini net bir şekilde vurguladığını belirtti.

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