Japonya’ya 3. ülkelerde ortaklık çağrısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi tarafından Japonya İş Federasyonu (KEIDANREN) iş birliği ile düzenlenen 28. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. DEİK Başkanı Nail Olpak toplantıda yaptığı konuşmada iki ülkenin daha çok iş birliği yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye ve Japonya arasındaki ticaretin geçen yıl 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Olpak, rakamın iki ülke arasındaki ticaret dengesi hedeflerine uygun olmadığını ve bu tablonun iyileştirilebileceğini ifade etti.

EPA ANLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ

Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (EPA) iki ülke için önemli olduğunu belirtti. Olpak, ortak yatırım projelerine ve üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatlarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Enerji başta olmak üzere daha fazla projede beraber olmak arzumuz. Sadece kendi ülkelerimizde değil üçüncü ülkelerde daha fazla iş birliği ve bunun için de ortak finansman ve fırsatların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye ve Japonya arasında az sayıda da olsa üçüncü ülkelerde güzel iş birlikleri bulunuyor ama fırsatlara baktığımızda daha fazla iş birliği yapmamız gerektiği kanaatindeyim.”

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR İŞ MERKEZİ

Japonya-Türkiye Ekonomik Komitesi Eş Başkanı ve Mitsubishi Electric Corporation Başkanı Kei Uruma da Türkiye’nin, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında yer aldığını ve Japonya açısından önemli bir iş merkezi konumunda bulunduğunu belirtti.

Uruma, “Ekonomik Ortaklık Anlaşması hayata geçerse, Japon şirketlerinin Türkiye’ye yatırımları ve Türkiye’den üçüncü ülkelere yönelik yatırımların da gelişmesi kolaylaşacaktır. Bundan sonraki süreçte yatırım ortamını, üçüncü ülkelerdeki iş birliklerini ve kazan-kazan ilişkilerini konuşacağız” şeklinde konuştu. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Uluslararası Ticaret Politikası Genel Müdür Yardımcısı Takako Tujisaka ise Türkiye’nin stratejik konumuna ve nitelikli iş gücüne dikkati çekerek, ülkenin uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda yabancı yatırımı arttırma çabalarına destek vermeyi hedeflediklerini belirtti. Tujisaka iki ülke arasında yatırımın geliştirilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’YE DOĞRUDAN YATIRIM 3,1 MİLYAR $

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Türkiye ekonomisinin tüm zorluklara rağmen dayanıklı yapısını korumakta ve büyümesini sürdürmekte olduğuna işaret etti. Dilemre, geçen yıl itibarıyla Türkiye-Japonya ticaret hacminin 5,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Dilemre, “Japonya’nın Türkiye’deki doğrudan yatırım stoku 3,1 milyar dolara ulaştı” dedi.











