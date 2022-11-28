Jogger’ın hedefinde kalabalık aileler var: Tek depoyla 1.000 kilometre menzil sunuyor

Dacia Jogger’ın Türkiye lansmanı Iğdır ve Kars’ta ezber bozan bir kurguyla gerçekleşti. Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda yapılan etkinlikte, markanın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında dijital olarak sahnelendi.

3 SEGMENT BİR ARAÇTA TOPLANDI

Yeni Jogger’ın 3 segmentten izler taşıdığını söyleyen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Dacia Jogger, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Jogger pazardaki en ulaşılabilir 7 koltuklu seçenek olacak. Bunun yanında güçlü ve dayanıklı olması, genişliği ve iç mekânın modüler kullanımıyla hem sürücü hem de yolculara konforlu bir deneyim sunuyor” ifadelerini kullandı.

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7 KOLTUKLA GELDİ

Jogger’da yetişkinlere yönelik gerçek 7 koltuk düzeni, arkadan öne doğru çeşitli konfigürasyonlarla kullanılarak bagaj kullanımını maksimuma çıkarırken, 7 yetişkinin rahat bir şekilde seyahat etmesine olanak veriyor. Üçüncü sıra koltuklar yarı yarıya, ikinci sıra koltuklar ise 60 derece katlanabiliyor. 7 kişilik yaşam alanıyla geniş aile ve kalabalık yaşamların günden güne değişen gereksinimlerini doğrudan karşılayan Jogger, kendini doğru bir adres olarak tanımlıyor. Otomobil 7 kişilik kullanıldığında 212 litre, üçüncü sıra koltuklar tamamen çıkarıldığında ise 631 litre bagaj hacmi sağlıyor. Extreme özel versiyonu 2023’te Türkiye’deki satıcılarda yerini alacak.

Berk Çağdaş.

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