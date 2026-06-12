Kaçak yapıya abonelik yasağı

Kanunla tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler getiriliyor. Özellikle son yıllarda birçok bölgede yaygınlaşan ve verimli tarım alanlarının parçalanmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen hobi bahçeleri uygulamaları da düzenlemenin hedefinde bulunuyor. Buna göre, izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ile abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek. Düzenlemeye aykırı şekilde abonelik tesis eden kamu kurumları, belediyeler ve ilgili kuruluşlara her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.