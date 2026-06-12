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Kaçak yapıya abonelik yasağı

Kaçak yapıya abonelik yasağı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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TBMM Genel Kurulu, tarım ve orman alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul etti.

Kanunla tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler getiriliyor. Özellikle son yıllarda birçok bölgede yaygınlaşan ve verimli tarım alanlarının parçalanmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen hobi bahçeleri uygulamaları da düzenlemenin hedefinde bulunuyor. Buna göre, izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ile abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek. Düzenlemeye aykırı şekilde abonelik tesis eden kamu kurumları, belediyeler ve ilgili kuruluşlara her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.



#Kaçak Yapı
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