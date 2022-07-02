Ekonomi Kadın çiftçilere 35 milyon TL destek 2025e kadar 5 bin ton yaş sebze meyve alım garantisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadın çiftçilere 35 milyon TL destek: 2025’e kadar 5 bin ton yaş sebze meyve alım garantisi

Tarımda kadın çiftçilere destek olan Superfresh, 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş sebze ve meyve alım garantisi verdi. Yıldız Holding Başkanı Ali Ülker, “3 yıl boyunca 35 milyon lira değer oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
​Kadın çiftçilere 35 milyon TL destek: 2025’e kadar 5 bin ton yaş sebze meyve alım garantisi
Kadın çiftçilere 35 milyon TL destek

DuYıldız Holding Kadın Platformu çatısı altında Kerevitaş ve Superfresh tarafından hayata geçirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarımın Kadın Yıldızları” projesinin tanıtımı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİNİN KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını, etkin iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Tarımsal destekle binlerce kadın için fırsat eşitliği temelli uygulamalara ivme kazandırmayı hedefledik. Bu anlayıştan yola çıkarak ülkemizin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olan Superfresh ile sözleşmeli kadın çiftçilerimizden doğrudan ürün alımı gerçekleştireceğimiz önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle sözleşmeli kadın çifçilerimize 3 yıl boyunca doğrudan ürün alım garantisi vererek 35 milyon lira değer oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK DEVAM EDECEK

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, kısa süre önce Birleşmiş Milletler’in dünya genelinde kadın girişimciler için elverişli ekosistemler yaratmayı amaçlayan Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) girişimine dahil olduklarını ve kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini de bildirdi.

TARIMIN YILDIZLARINA 500 BİN LİRA TEŞVİK

Paylaşılan bilgiye göre, proje kapsamında Kerevitaş’ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon lira tutarında değer yaratılacak. Projede ayrıca kadın çiftçilere Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin lira tutarında teşvik de sağlanacak.

Sözleşmeli üretim mevzuatı geliyor

Türkiye’nin kalkınması ve üretimin artması için kırsala dönüşü hızlandıracaklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Sözleşmeli üretim tarımda önemli hale gelmeye başladı. Türkiye'de sözleşmeli üretimin en yaygın bilinen şekli şeker pancarı üretiminde. Daha önce taslak olarak duran çalışmayı yeniden gözden geçirip inşallah kısa sürede ülkemizin gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretim faaliyetlerinde sözleşmeli üretimi bir mevzuata kavuşturacağız. Destekleri üretim yapanlara bir miktar daha yüksek tutup bu sözleşmeli üretimi cazip hale getirme arzusundayız" dedi.

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