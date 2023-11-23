Kadın girişimciye 51 milyar TL destek

Halkbank'ın Türkiye Yüzyılı'na değer katan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüller sahibini buldu. Türkiye'ye ilham olan, istihdamla ön plana çıkan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projelerine ödülleri, önceki gün İstanbul’da verildi.

%45’İ CİRO ARTIRDI

Üreten kadınlar projesini sahiplenen ve desteklerini esirgemeyen Emine Erdoğan'a teşekkür eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Türk Bankacılık sektöründe kadın girişimcilere kullandırılan kredilerin yüzde 48’ini Halkbank olarak tek başımıza üstlendik.

Bugüne kadar 208 bin kadın girişimciye 51 milyar TL finansal kaynak sunarak, üretim ve istihdam sağlayan kadın girişimcilerin başarı hikâyelerine ortak olduk” dedi.

"Sağladığımız finansman desteği ile kadın girişimcilerimiz bir taraftan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan ekipman yatırımı ve ürün geliştirme imkânı buldular” diyen Arslan, “Yaptığımız analizlerde, kadın girişimci müşterilerimizin yüzde 45’inde kredi kullanımından kaynaklı ciro artışı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

İHRACAT %56'YA ÇIKTI

Bu müşterilerin yıllık ortalama ciro artışlarının yüzde 66’ya, ihracat hacmindeki artışın da yüzde 56’ya ulaştığını belirten Arslan, şunları kaydetti: “Kadınlarımızla el ele vererek Türkiye’nin istihdam hamlesine güçlü katkı sağladık. Ülkemizin 7 bölgesinde ve Kıbrıs’ta düzenlediğimiz ‘Üreten Kadınlar Buluşmaları’ ile kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimcilerin bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenmelerine ve kadın istihdamının artmasına vesile olduk.

Ülkemizde kadınların istihdamdaki payı yüzde 32 iken, kadın girişimci müşterilerimizin çalışanlarının yüzde 58’inin kadın olması girişimcilik ekosistemine verdiğimiz desteğin kadın istihdamına da pozitif yansıdığının göstergesidir.”

Markalaşma eğitimi vereceğiz

Osman Arslan, kadın girişimcilere destek olmak amacıyla yeni bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek, "Hepsiburada e-ticaret platformu ile iş birliği yaptık. Özel ürün ve avantajlarla kadın girişimcilerimizin e-ticarette güç kazanmalarına destek olacağız. 2024'te Üreten Kadınlar Akademisi ile kadınlarımıza şirket kurma ve markalaşma yolculuklarında doğru adımları atabilmeleri için çeşitli eğitimler vereceğiz" şeklinde konuştu.







