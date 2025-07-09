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Ekonomi
Kadın istihdamına 577,3 milyon liralık destek

Kadın istihdamına 577,3 milyon liralık destek

12:029/07/2025, Çarşamba
AA
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18 bini aşkın kadının istihdam edilmesi planlanıyor.
18 bini aşkın kadının istihdam edilmesi planlanıyor.

Kalkınma ajansları, geçen yıl kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesine yönelik faaliyetler için yaklaşık 577,3 milyon liralık harcama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yürütülen uluslararası projelerle, sosyal girişimcilik, kırsal kalkınma ve kadın istihdamı gibi alanlarda farklı hedef gruplarına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirildi.

Bu uygulamalar aracılığıyla yereldeki iyi örnekler, ulusal ve uluslararası düzeyde model haline geldi.

Genel Müdürlük tarafından 2024-2025 dönemi için belirlenen öncelikli tema,
"kadın istihdamı ve kadın girişimciliği"
olarak ilan edildi.

Bu kapsamda kalkınma ajansları, bölgelerinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak, girişimcilik potansiyellerini desteklemek ve üretim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini önceliklendirdi. Yürütülen çalışmalar arasında kadınlara yönelik mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve dijital beceri kazandırma faaliyetleri yer alırken, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yerel işbirlikleri de geliştirildi.

18 bini aşkın kadının istihdam edilmesi planlanıyor

Bu temayla birlikte kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımının artırılması ve bölgesel kalkınmanın daha kapsayıcı hale getirilmesi hedeflendi.

Kalkınma ajansları, geçen yıl "kadın istihdamı ve kadın girişimciliği" teması çerçevesinde yaklaşık 577,3 milyon liralık harcama gerçekleştirdi.

Buna ek olarak, bu tema kapsamında yürütülen uluslararası proje ve faaliyetlerin bütçesi 41 milyon avroya ulaştı.

Ajanslar tarafından devreye alınan çalışmalar sonucunda 2024'te doğrudan ve dolaylı yollarla 6 bin 63 kadının istihdamına katkı sağlandı ve 6 bin 314 kadın girişimci desteklendi. Yürütülen faaliyetlerin tamamlanmasıyla 18 bin 382 kadının istihdam edilmesi ve 8 bin 752 kadın girişimcinin desteklenmesi hedefleniyor.




#Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği
#Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
#ödeme
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