Kadınlara ve doğaya adanmış 60 yıl

1959 yılında Fransa’nın Bretanya Bölgesi’nde bitkisel güzelliği tüm kadınlara ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyerek kurulan Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları Yves Rocher, 10 Mart’a kadar Kadınlar Günü için birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor.

Yves Rocher’nin anti age’den günlük cilt bakımına, makyajdan vücut bakımına hijyenden saç bakımına tüm ürün kategorilerinde NET %30 indirim uygulanıyor.

‘Act Beautiful’ mottosu ile Yves Rocher ‘Hem güzelliğiniz hem doğa için hareket geçin’ diyerek sizleri Türkiye’nin dört bir yanında yer alan mağazalarına ve internet sitesine çağırıyor.