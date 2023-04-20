Kağıt üretimine 650 milyon avro kaynak

Karton ambalaj üreticisi Modern Karton, 650 milyon avroluk bir yatırımla üretim kapasitesini yılda 700 bin ton artıracak. Eren Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Çorlu’da bulunan fabrikasında yıllık 1,3 milyon tonluk üretim yapan firma, Zonguldak’ta kurulacak yeni yeşil fabrikasıyla üretim kapasitesini yüzde 50'den fazla bir oranda yükseltecek. Yapılan iş birliğiyle, Türkiye ile Çin arasında gerçekleştirilen son dönemdeki en büyük finansman anlaşmalarından birine imza atılmış oldu.

500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5'inci sırada yer alan şirket, yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3'üncü sıraya yükselecek. İlk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak tesisin bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Deniz suyunun arıtılmasıyla yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak olan tesis aynı zamanda her yıl 25 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçecek. Yatırımla operasyonda verimlilik ve tasarruf sağlanması öngörülürken, üretimde çevresel zararların da minimuma indirilmesi hedefleniyor.

%50 KAPASİTE ARTIŞI