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Ekonomi

Kağıt üretimine 650 milyon avro kaynak

Karton ambalaj üreticisi Modern Karton, 650 milyon avroluk bir yatırımla üretim kapasitesini yılda 700 bin ton artıracak. Ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5'inci sırada yer alan Eren Holding, yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3'üncü sıraya yükselec

Mehmet Ali Parto
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eren Holding.

Eren Holding.

Karton ambalaj üreticisi Modern Karton, 650 milyon avroluk bir yatırımla üretim kapasitesini yılda 700 bin ton artıracak. Eren Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Çorlu’da bulunan fabrikasında yıllık 1,3 milyon tonluk üretim yapan firma, Zonguldak’ta kurulacak yeni yeşil fabrikasıyla üretim kapasitesini yüzde 50'den fazla bir oranda yükseltecek. Yapılan iş birliğiyle, Türkiye ile Çin arasında gerçekleştirilen son dönemdeki en büyük finansman anlaşmalarından birine imza atılmış oldu.

500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ambalaj kâğıdı üretiminde Avrupa’da 5'inci sırada yer alan şirket, yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa’da 3'üncü sıraya yükselecek. İlk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak tesisin bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Deniz suyunun arıtılmasıyla yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak olan tesis aynı zamanda her yıl 25 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçecek. Yatırımla operasyonda verimlilik ve tasarruf sağlanması öngörülürken, üretimde çevresel zararların da minimuma indirilmesi hedefleniyor.

%50 KAPASİTE ARTIŞI

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, "Yeni üretim hattımız için bugün 650 milyon avroluk yatırım için anlaşma hazır. Çorlu’da yer alan fabrikamızda yılda 1.3 milyon ton üretim yapıyoruz. Zonguldak hattımızın devreye alınmasıyla üretim kapasitemiz yüzde 50'den fazla artacak. Halihazırda yüzde 15 olan ihracat kapasitemiz de yüzde 40’lara ulaşacak” dedi.

#Ekonomi
#Eren Holding
#Ahmet Eren
#Karton ambalaj
#Modern Karton
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