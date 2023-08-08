Kakao fiyatları 12 yılın zirvesinde: Çikolataların boyutları küçülebilir

New York piyasasında ton başına 3 bin 569 dolara kadar yükselen kakao fiyatı, Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar küresel kakao tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve kakao stoklarının düşük seyretmesi nedeniyle fiyatların tırmandığı görüşünde. Dünyadaki kakaonun üçte ikisinin Batı Afrika'da yetiştirildiği biliniyor. Ancak çiftçilerin yüksek maliyet nedeniyle daha az gübre kullanması ve aşırı yağışlar Fildişi Sahilleri ve Gana'daki üreticilerin daha az ürün hasat etmesine neden oldu.

Bir de kuraklık vuracak

Ayrıca kasımdan sonra gelmesi beklenen kuraklığın da kakao üretimini etkileyeceği tahmin ediliyor. Bloomberg'in tahminlerine göre, Fildişi Sahilleri'nde yapılan kakao hasadı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 20 düşüş gösterecek. Gana'da ise üretim miktarının genel ortalamanın altına düşmesi bekleniyor.

İki dev firmadan uyarı

Kakao tedarikinde yaşanan sıkıntıların ardından bir açıklama yayınlayan dünyanın önde gelen çikolata üreticileri Lindt ve Hershey olası fiyat artışlarına karşı uyardı. Bloomberg ise yüksek fiyatların yanı sıra bazı şirketlerin çikolataların boyutlarını da küçültebileceğini öngörüyor.











