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Ekonomi Kamu bankalarından kredi uyarısı Fiyatları artıran paketten yaralanamayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu bankalarından kredi uyarısı: Fiyatları artıran paketten yaralanamayacak

Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada,

"Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.

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